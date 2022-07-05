Десятки тысяч туристов привлекает озеро в Кызылординской области

Озеро Камбаш. Кадр из видео: 24.kz

Озеро Камбаш, расположенное в Кызылординской области, привлекает десятки тысяч туристов. Только за сезон доходы в бюджет превышают 20 млн тенге. Чем водоем может порадовать отдыхающих, рассказал "Хабар 24".

После трехлетнего перерыва зона отдыха на озере Камбаш вновь встречает гостей. Ежедневно местные пляжи посещают от 500 до 2000 человек. Недорогие авиа- и ж/д билеты по Казахстану ищите на Aviata.kz.

"Приехали отдыхать из Казалинска. В этом году озеро наполнилось водой. Отдыхающих много. Как взрослых, так и детей", - говорят туристы.

Многие из них приезжают сюда из-за золотистого песка и кристально чистой воды. Только мусор на берегу огорчает отдыхающих.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

Озеро Камбаш. Кадр из видео: 24.kz

В окрестностях озера развивают малый бизнес и открывают новые рабочие места.

"Хотелось бы, чтобы для детишек поставили пляжные зонтики на берегу. Построили игровые площадки. Привезли катамараны. Все-таки место отдыха", - высказывают свои пожелания туристы.

В планах - развивать на Камбаше зимний отдых, агро-, этно- и исторический туризм. Проектов много, осталось их только реализовать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1976928-desyatki-tysyach-turistov-privlekaet-ozero-v-kyzylordinskoy-oblasti/