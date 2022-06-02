"Точно не будет скучно": казахстанка рассказала об отдыхе с семьей в Ташкенте

Парк "Ашхабад". Фото: из личного архива

Алматинка с мужем и детьми недавно побывала в Ташкенте. Наталья поделилась своими впечатлениями от отдыха в столице Узбекистана, рассказала о ценах и местах, которые стоит посетить, передает корреспондент NUR.KZ.

Ташкент - древний город со своей многовековой историей, место, где архитектурные сооружения сочетаются с современными строениями и парками.

"В отличие от Бухары и Самарканда, куда туристы приезжают в основном, чтобы окунуться в историю и полюбоваться древними памятниками, в столице Узбекистана семьям с детьми точно не будет скучно", - говорит казахстанка.

Она отметила, что сегодня добраться до Ташкента можно на самолете, поезде или автобусе. Ее семье из четырех человек полет обошелся примерно в 270 тысяч тенге, поскольку они покупали билеты за месяц. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Семь суток в номере комфортабельного отеля, в котором есть крытый бассейн, баня, массажные услуги и хорошие завтраки, будут стоить примерно 220-250 тысяч тенге, говорит девушка.

Один из отелей Ташкента. Фото: из личного архива

"За последнее десятилетие город оброс множеством интересных мест, которые при путешествии в Ташкент нельзя не посетить. Одно из таких - Magic City, построенный в прошлом году.

Magic City. Фото: из личного архива

Это своеобразный городок, где есть крытый парк аттракционов, кинотеатр, бутики и самый большой океанариум в Ташкенте. Вход в сам Magic City бесплатный. Здесь можно полакомиться фастфудом или мороженым, а также полюбоваться музыкальными поющими фонтанами.

Вход в аквариум для детей старше 12 лет и взрослых стоит 100 тысяч сум (4000 тенге), для детей от 3 до 12 лет - 75 тысяч сум (3000 тенге), детям до трех лет вход бесплатный", - делится Наталья.

Здесь можно увидеть самых разных рыб, почитать про то, как устроены глубины Мирового океана, а также представить, как выглядела затерянная Атлантида.

Алматинка отмечает, что туристы могут посетить в Ташкенте не менее десятка других парков аттракционов.

Например, открытый в 2018 году в честь дружбы Узбекистана и Туркменистана парк "Ашхабад". Что примечательно, цены везде очень демократичные.

Парк "Ашхабад". Фото: из личного архива

"Один из минусов парка - на посещение аттракционов стоит очень строгое ограничение по возрасту. Если в других городах (к примеру, в Дубае) 10-летний ребенок может с удовольствием прокатиться на множестве экстремальных аттракционов, то в ташкентском "Ашхабаде" его пропустят лишь на некоторые безопасные горки и качели", - поясняет девушка.

Тем не менее многие семьи приходят сюда хотя бы ради того, чтобы сделать красивые фото, полюбоваться обстановкой и поесть мороженое.

"Ташкентская кухня заслуживает отдельного разговора. Любой турист просто обязан угоститься местным пловом, лагманом и горячими узбекскими лепешками. Цены на все это удовольствие, опять же, не могут не порадовать.

Средний чек в кафе на семью с двумя взрослыми и двумя детьми - около 180 тысяч сум (примерно 7200 тенге). В престижных ресторанах уровнем повыше, где подают фирменные стейки и другие пристрастия гурманов, придется потратить около 400-450 тысяч сум (16-18 тысяч тенге)", - отмечает Наталья.

Ужин в ресторане Ташкента. Фото: из личного архива

Плюс для туристов, добавляет она, еще и в том, что такси в городе стоит недорого. Так, получасовая поездка обойдется примерно 25 тысяч сум (около 1000 тенге).

"Узбекистанцы - народ дружелюбный, таксисты с удовольствием расскажут о своем городе и назовут несколько хороших мест для прогулок. Продавцы на местных рынках, где можно закупиться свежими фруктами или сувенирами, обязательно поторгуются, чтобы продать товар по приятной и для покупателя, и для себя цене. Нашей семье поездка очень понравилась, мы обязательно еще вернемся", - резюмировала казахстанка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1970662-tochno-ne-budet-skuchno-kazahstanka-rasskazala-ob-otdyhe-s-semey-v-tashkente/