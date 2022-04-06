Что можно и нельзя вывозить из Турции

Турция. Фото: pixabay.com

Турция - одна из популярных стран среди туристов, которые едут сюда из-за теплого и прозрачного моря, современных отелей, развитой инфраструктуры, отличного сервиса и разнообразия развлечений. Многие стараются увезти с собой сувениры, однако следует помнить о некоторых запретах.

Строго запрещены к вывозу предметы старины и антиквариат. Поэтому при покупке сувенира, который внешне напоминает что-то древнее, необходимо попросить и сохранить чек во избежание неприятностей.

Также таможенники могут предъявить претензии к тем, у кого обнаружат кофе, какао, чай и некоторые продукты из зерна.

А вот, например, на камни, ракушки и кораллы запрета нет, но сотрудники на посту могут посчитать, что камни являются культурной ценностью, а кораллы относятся к исчезающим видам. Поэтому лучше не рисковать.

Свободно из Турции разрешено вывозить до 2 килограммов и до 3 коробок кальянного табака, а также до 12 бутылок местных алкогольных напитков. При этом обязательно стоит учитывать, какие нормы существуют по данной продукции в стране прибытия. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Туристам позволяют брать с собой и продукты питания, стоимость которых не должна превышать 100 турецких лир (3200 тенге), массой каждого наименования не более 5 килограммов.

Подарки и сувениры вывозить можно, но их общая стоимость не должна быть больше 5000 лир (160 тысяч тенге).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1963627-chto-mozhno-i-nelzya-vyvozit-iz-turtsii/