Как сэкономить на авиабилетах, собираясь в отпуск

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Наступила пора весенних отпусков, также уже сейчас лучше начать планировать поездки на лето. Руководитель интернет-портала о путешествиях Роман Гусаров рассказал "Общественной службе новостей", как можно купить самые дешевые авиабилеты.

"Закон такой: чем раньше покупаешь билет, тем больше шансов улететь дешевле. Последние билеты - самые дорогие. Они могут стоить в два раза дороже, чем первоначальные", - заявил специалист.

По его словам, первые билеты на конкретный рейс продаются по самой минимальной цене.

"По мере того, как рейс заполняется (например, продано 20% по минимальной цене), система видит, что есть спрос и, соответственно, цена повышается. Если осталось несколько билетов, они идут по максимальному тарифу", - пояснил авиаэксперт.

Как отметил Роман Гусаров, даже если несколько человек сдадут билеты, они все равно попадают в высокий тариф. Потому что спрос на рейс вырос, а это говорит о том, что пассажиры готовы заплатить более высокую цену.

Добавим, что недорогие авиабилеты можно искать с помощью специальных сервисов. Например, Aviata.kz. Автоматизированный поиск и бронирование позволяют быстро справиться с этой задачей, даже находясь дома. Система показывает сотни вариантов, из которых можно выбрать наиболее бюджетный.

Кроме того, специалисты советуют подписаться на сообщения об акциях и предложениях, чтобы не упустить дешевые авиабилеты.

Еще эксперты рекомендуют летать в неудобное для большинства людей время. Cамые дорогие билеты на самолет бывают на выходные и в праздничные дни, а вот в рабочие дни часто существуют более демократичные тарифы.

Также следует обратить внимание на рейсы, которые вылетают рано утром или ночью.

Планируя путешествие, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1963441-kak-sekonomit-na-aviabiletah-sobirayas-v-otpusk/