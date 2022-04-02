Риелторы объяснили подорожание жилья в Тбилиси

Тбилиси. Фото: pixabay.com

Аренда жилья в Тбилиси подорожала за последний месяц на 50-65 процентов. Такой скачок в цене объяснили риелторы. По их словам, это произошло из-за наплыва в столицу Грузии иностранных туристов, передает РИА Новости.

По словам сотрудницы одного из риелторских агентств, вспышка желающих снять квартиру в Тбилиси началась в конце февраля. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Цены возросли за это время значительно, примерно на 50-65%. Если квартира с одной спальней в центре стоила 400-450 долларов (190-250 тысяч тенге) в месяц, то ее ежемесячная стоимость сейчас достигает 600-750 долларов (287-360 тысяч тенге). Надо отметить, что есть дефицит свободных квартир, почти все сданы", - заявила Мариам.

По данным агентов недвижимости, позиция владельцев квартир часто меняется из-за распространения в социальных сетях разной неверной информации.

Так, в частности, после слуха о том, что приезжие иностранцы могут заплатить за аренду всего за два-три месяца, многие владельцы вовсе отказались сдавать апартаменты, а некоторые из них потребовали предоплату аж на 4-6 месяцев вперед, на что клиенты все равно соглашались.

Однако не исключено, что скоро ажиотаж спадет, а цены начнут снижать. Поэтому следует перед поездкой изучать информацию и узнавать стоимость аренды на сайтах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1963195-rieltory-obyasnili-podorozhanie-zhilya-v-tbilisi/