Власти Греции назвали дату начала туристического сезона

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В 2022 году туристический сезон в Греции начнется рекордно рано. Первые чартерные рейсы на курорты страны отправятся уже в начала марта, передает АТОР.

Власти Греции намерены максимально отыграть потери последних двух пандемийных лет.

По словам министра туризма Василиса Кикилиаса, в начале марта курорты Эллады примут первые чартеры из Германии, а с 27 марта планируется, что более 40 туристических рейсов в неделю будет прилетать на Родос. Недорогие авиабилеты в города мира ищите на Aviata.kz.

В стране намерены сделать все возможное, чтобы продлить туристический сезон в 2022 году до декабря.

Министр отметил, что объемы бронирования и запросы авиакомпаний на лето превышают все прогнозы.

В стране ожидается и круизный бум. Количество заходов судов в гавани Северной Греции увеличится на 250%, а Афины и Салоники станут отправными портами для международных морских поездок по Средиземноморью.

В связи со снижением количества больных коронавирусом чиновники обсуждают поэтапную отмену ограничений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1959357-vlasti-gretsii-nazvali-datu-nachala-turisticheskogo-sezona/