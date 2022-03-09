Опытная туристка рассказала, как получить лучший номер в отеле

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Путешественница Челси Дикенсон поделилась советом, как получить за те же деньги номер в отеле классом выше, передает The Sun.

Челси Дикенсон ведет блог о путешествиях и даже разработала примерный шаблон электронного письма, который, как правило, помогает получить лучший номер в отеле, не раскошеливаясь на него.

Конечно, текст нужно адаптировать в зависимости от гостиницы и людей, с которыми вы будете, но суть при этом кардинально не меняется.

Например, девушка писала о том, что остановится в отеле со своим молодым человеком, но также можно указать друга или члена семьи.

"Всем привет! Надеюсь, у вас все хорошо. Прочитав несколько потрясающих отзывов, я забронировала проживание в вашем отеле для себя и своего парня. Мы оба так взволнованы!

Это будет наш первый отдых с начала пандемии, поэтому мы хотели бы рассмотреть возможность о повышении категории номера, чтобы помочь нам отпраздновать этот небольшой шаг к нормальной жизни", - указывается в ее шаблоне.

В любом случае, добавляет в письме Челси, независимо от того, удовлетворят или нет ее просьбу, она с нетерпением ждет встречи.

Туристка отметила, что еще полезно узнать имя того, кто непосредственно делает апгрейды.

"Часто это будет генеральный менеджер, так что вы можете попробовать позвонить и спросить его имя, чтобы потом отправить письмо именно ему", - отмечает путешественница.

Также она рекомендовала добавить немного юмора в электронное письмо, чтобы человек, читающий его, улыбнулся и с большей вероятностью помог вам.

Однажды таким способом ей удалось получить хороший номер во время поездки в Брюссель. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Мы спросили, могут ли они помочь поднять нам настроение, и это сработало!" - заметила девушка.

При этом, добавила Челси, нужно быть максимально тактичным, если ничего не выйдет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1959171-opytnaya-turistka-rasskazala-kak-poluchit-luchshiy-nomer-v-otele/