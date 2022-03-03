Air Astana возобновит авиасообщение с Лондоном

Иллюстративное фото: pixabay.com

С 12 марта возобновляются авиарейсы компании Air Astana из Нур-Султана в Лондон, сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.

"С 12 марта мы будем летать из Нур-Султана в Лондон по средам и субботам на нашем новом Airbus 321 LR", – говорится в сообщении.

По данным с сайта авиакомпании, перелет в одну сторону будет занимать около семи часов.

Также в пресс-службе Air Astana напомнили о правилах въезда в Великобританию.

Всем пассажирам необходимо будет заполнить (PLF) в течение 48 часов до прибытия в страну.

Вакцинированным пассажирам потребуется только заполненная форма и паспорт вакцинации. Невакцинированным или тем, чья вакцина не входит в список одобренных, необходимо будет сдать тест перед отъездом и ПЦР-тест на 2-й день или ранее после прибытия в Великобританию.

В список разрешенных вакцин входят:

Oxford/AstraZeneca;

Pfizer BioNTech;

Moderna;

Janssen;

Sinovac-CoronaVac;

Sinopharm Beijing;

Covaxin.

"Пассажиры, использующие сертификат вакцины в качестве доказательства вакцинации, должны убедиться, что он выдан национальным или государственным органом здравоохранения, составлен на английском, французском или испанском языке", – сообщили представители Air Astana.

В паспорте вакцинации обязательно должны быть указаны:

имя и фамилия;

дата рождения;

название вакцины;

дата вакцинации;

страна или территория, где была проведена вакцинация и/или выдан сертификат.

Напомним, что с 4 февраля казахстанские паспорта вакцинации были одобрены для поездки в Англию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1959164-air-astana-vozobnovit-aviasoobschenie-s-londonom/