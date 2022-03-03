Air Astana возобновит авиасообщение с Лондоном
С 12 марта возобновляются авиарейсы компании Air Astana из Нур-Султана в Лондон, сообщается на официальном сайте авиаперевозчика.
"С 12 марта мы будем летать из Нур-Султана в Лондон по средам и субботам на нашем новом Airbus 321 LR", – говорится в сообщении.
По данным с сайта авиакомпании, перелет в одну сторону будет занимать около семи часов.
Также в пресс-службе Air Astana напомнили о правилах въезда в Великобританию.
Всем пассажирам необходимо будет заполнить специальную форму (PLF) в течение 48 часов до прибытия в страну.
Вакцинированным пассажирам потребуется только заполненная форма и паспорт вакцинации. Невакцинированным или тем, чья вакцина не входит в список одобренных, необходимо будет сдать тест перед отъездом и ПЦР-тест на 2-й день или ранее после прибытия в Великобританию.
В список разрешенных вакцин входят:
- Oxford/AstraZeneca;
- Pfizer BioNTech;
- Moderna;
- Janssen;
- Sinovac-CoronaVac;
- Sinopharm Beijing;
- Covaxin.
"Пассажиры, использующие сертификат вакцины в качестве доказательства вакцинации, должны убедиться, что он выдан национальным или государственным органом здравоохранения, составлен на английском, французском или испанском языке", – сообщили представители Air Astana.
В паспорте вакцинации обязательно должны быть указаны:
- имя и фамилия;
- дата рождения;
- название вакцины;
- дата вакцинации;
- страна или территория, где была проведена вакцинация и/или выдан сертификат.
Напомним, что с 4 февраля казахстанские паспорта вакцинации были одобрены для поездки в Англию.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1959164-air-astana-vozobnovit-aviasoobschenie-s-londonom/