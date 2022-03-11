Эксперт объяснил, почему опасно пользоваться USB-зарядками в аэропорту

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Эксперт из Lonely Planet Фин Маккарти объяснил, почему опасно пользоваться общественными зарядными устройствами в аэропорту, передает The Sun.

Путешественники часто что-то забывают, отправляясь в отпуск. Но одна из самых главных вещей, которую обязательно надо взять с собой - это портативное зарядное устройство. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Хотя может возникнуть соблазн воспользоваться станциями в аэропорту, но специалист предостерегает от этого.

В противном случае туристы рискуют стать жертвами мошенников. Ведь во время использования общедоступного USB-зарядного устройства хакеры могут скачать любую информацию с телефона.

Кроме того, зачастую злоумышленники загружают вредоносное ПО на станции в аэропортах, чтобы заразить гаджеты.

Такая программа может заблокировать телефон или экспортировать данные и пароли непосредственно мошеннику.

"Поэтому портативное зарядное устройство - вещь, которую нельзя забывать дома", - отметил Фин Маккарти.

Также путешественников предупредили, чтобы они не брали зарядные устройства на стойке регистрации в отелях. Неизвестно, откуда они у персонала, хорошего ли качества, а одноразовые зарядки и вовсе способны испортить батарею в телефоне.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1959158-ekspert-obyasnil-pochemu-opasno-polzovatsya-usb-zaryadkami-v-aeroportu/