Облиться водой и исцелиться: что посмотреть в Туркестане и его окрестностях

Туркестан. Фото: gov.kz

Во время пандемии казахстанцы стали чаще путешествовать внутри страны. Одним из популярных городов для посещения является Туркестан. Рассказываем, что посмотреть в этом историческом городе.

Туркестан - один из древнейших городов Центральной Азии, занимающий особое место у тюркских народов. Здесь сохранились строения времен Тамерлана, а исторические объекты вошли в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В Туркестане и его окрестностях немало природных и исторических достопримечательностей, которые заслуживают не только однодневной поездки, но и отдельного тура.

Сегодня сюда организовывают экскурсии туркомпании, а также можно отправиться в путешествие самостоятельно. Недорогие билеты на самолет или поезд ищите на Aviata.kz.

С чего начать исследование региона

Самая узнаваемая достопримечательность Туркестана - мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, который представляет собой комплекс дворцов и храмов, является шедевром архитектуры и выдающимся памятником средневекового зодчества.

В его состав входит больше 30 помещений, в том числе особым местом считается центральный зал с самым большим в Центральной Азии кирпичным куполом.

В центре зала расположен двухтонный Тай Казан, по преданию он был отлит из сплава семи металлов в конце XIV века.

Мавзолей Арыстан-Баба - еще одна из почитаемых мусульманских святынь, которая находится в 55 км от Туркестана. Красивый погребальный комплекс был построен над могилой учителя Ходжи Ахмеда Ясави и является известным местом паломничества.

Также стоит посетить мавзолей Гаухар-ана, построенный на могиле дочери Ходжи Ахмеда Ясави. На его территории расположена скважина, паломники тут обливаются водой, которая считается лечебной.

Мавзолей и колодец Укаш-Ата тоже должны быть в список достопримечательностей, обязательных к просмотру. Колодец представляет собой выложенный из камней узкий туннель, который уходит на глубину до 25 метров под небольшим наклоном. Сюда едва помещается обычное ведро.

Достать воду из колодца под силу далеко не каждому. Считается, что безгрешный человек с добрыми намерениями зачерпнет полное ведро воды. Некоторые достают половину, четверть или вытаскивают совсем пустое ведро.

В программу следует включить и мавзолеи Рабии Султан Бегим, Тауке хана, Домалак Ана, древний город Сауран и таинственную пещеру Акмешит.

Из современных мест достоин внимания туристический комплекс "Караван-сарай".

Остановиться можно в отелях, где цены начинаются от 10 тысяч тенге и могут достигать 75 тысяч в зависимости от даты заезда. За квартиру здесь в среднем за сутки придется заплатить от 7 до 15 тысяч тенге. Есть и более бюджетные варианты - хостелы, там место стоит в среднем 5000 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1957148-oblitsya-vodoy-i-istselitsya-chto-posmotret-v-turkestane-i-ego-okrestnostyah/