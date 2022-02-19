5 необычных отелей, расположенных под землей

Фото: instagram.com/hoteisnomundo

Для любителей острых ощущений и тех, кто просто хочет отдохнуть в тишине и спокойствии, отлично подойдут отели, расположенные под землей. Ведь там обычно не ловит мобильная связь, не проникает солнечный свет. Однако можно в полной мере расслабиться и окунуться в оригинальную атмосферу.

Отель La Claustra в Швейцарии

В Швейцарских Альпах в районе перевала Сен-Готард скрыт от посторонних глаз бывший военный бункер. La Claustra - необычный 17-комнатный отель, который расположен в глубинах горного хребта.

Посетителей привлекает уникальный шанс провести несколько ночей в бывшем бункере. Кроме жилых номеров в нем есть ресторан, джакузи, бассейн и тренажерный зал. Интернет и телевидение здесь не предусмотрены.

Владельцы отеля утверждают, что ночью по длинным туннелям разгуливают призраки. Туристов от этого становится только еще больше.

Отель Woodlyn Park в Новой Зеландии

Гостиница расположена в районе Вайтомо-Кейвс. Здесь у поклонников Толкиена есть возможность пожить в домиках хоббитов. Они спрятаны внутри холмов, имеют окна и двери круглой формы. Интерьер в номерах предельно простой, но комфортный.

Отель InterContinental Shanghai Wonderland в Китае

Вблизи Шанхая долгое время стоял заброшенным 100-метровый карьер. Однако в 2018 году тут открылся отель InterContinental Shanghai Wonderland. Над землей располагаются только два этажа здания, остальные все уходят вниз. Проживание здесь придется по вкусу даже самому искушенному туристу - есть комфортабельные номера, рестораны, крытый бассейн, фитнес- и спа-центры.

Отель в соляной шахте в Величке (Польша)

Шахта в пригороде Кракова известна благодаря своей целебной соли. Месторождение было открыто еще в XIII веке. С тех пор рабочие успели углубиться под землю почти на 330 метров.

Сегодня шахта, представляющая собой огромный подземный город с множеством туннелей и залов, открыта для всех желающих. Говорят, что ночевка в местной гостинице оказывает на организм укрепляющее действие. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Отель Sala Silvermine в Швеции

Подземный отель расположился в городе Сала на месте серебряных рудников. Шахтерам приходилось спускаться за ценным металлом на глубину до 300 метров. Общая длина всех туннелей достигала 20 км.

Если вы решите переночевать в столь необычном месте, то можете совершенно не беспокоиться о том, что кто-то будет мешать. В отеле функционирует всего один номер, рассчитанный на 2 человека. Для общения с сотрудниками постояльцам предоставляются рации.

В мире много удивительных мест. Планируя путешествие, помните, что выгодные билеты на самолет вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1956878-5-neobychnyh-oteley-raspolozhennyh-pod-zemley/