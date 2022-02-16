Путешествие по Казахстану: в чем плюсы внутреннего туризма

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстан занимает девятое место по площади среди стран мира. У нас есть удивительная природа - от снега и ледников до горных вершин и песчаных барханов. Мощный потенциал предоставляет большое разнообразие возможностей для отдыха.

Казахстан огромен и полон фантастически красивых мест, которые точно стоит увидеть. Это Катон-Карагай, Баянаул, Боровое, озера Кольсай и Каинды, Чарынский каньон, Алтын-Эмель, водопад Бурхан-Булак, урочище Киин-Кериш, плато Устюрт. Список можно продолжать еще очень долго.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

Рассказываем, в чем основные плюсы внутреннего туризма.

Во-первых, для путешествия не нужно оформлять заграничные документы, визы, сдавать несколько ПЦР-тестов, как сейчас требуют в некоторых странах.

Во-вторых, нет необходимости менять валюту и переводить в уме, сколько стоит тот или иной товар, услуга на "наши" деньги.

Третье, отсутствуют языковые барьеры, где бы вы ни были, вас всегда поймут.

Четвертое, доступные перелеты или поездки на поезде по сравнению с заграничными путешествиями. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Пятое, как правило, стоимость проживания и отпуска в целом значительно ниже.

В-шестых, в Казахстане можно найти отдых по душе - от пляжного и горнолыжного до уединенного на природе.

Планируя путешествие по Казахстану, помните, что выгодные билеты на самолет или поезд вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1956259-puteshestvie-po-kazahstanu-v-chem-plyusy-vnutrennego-turizma/