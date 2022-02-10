Что делать туристам, заболевшим коронавирусом за границей

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Несмотря на пандемию коронавируса, туристы продолжают выезжать за границу. Тем более, что многие страны открыты и уже нет препятствий для путешествий. Однако отпуск некоторых из них омрачается внезапным заражением COVID-19. Что делать в таких случаях, рассказал "Рамблер".

Оповестить отель

При недомогании следует обратиться к сотрудникам отеля, которые помогут пройти тест. Для точного определения диагноза лучше сделать два анализа. До выяснения причины ухудшения здоровья туристу, скорее всего, запретят выходить из номера.

Обратиться в сервисный центр

У каждого путешественника должен быть страховой полис, покрывающий случаи COVID-19. При обнаружении признаков заражения рекомендуется сразу позвонить в сервисный центр, номер которого указан в страховом полисе.

Принять меры

Приобретая полис, надо выбрать размер страхового покрытия, учитывая все риски. От этого зависит сумма, которую возмещает компания при наступлении страхового случая.

При положительном результате теста на коронавирус путешественников изолируют в гостинице. Обычно карантин становится самой дорогой статьей расходов. В некоторых странах обсервация туриста происходит за счет государства.

Если требуется лечение, то человека отправляют в стационар, а страховая компания оплачивает госпитализацию и транспортные расходы для возвращения домой, например, обратный перелет, если заболевший пропустил рейс. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Действовать как обычно

В случае заражения коронавирусом турист должен вести себя так же, как если бы заболел другой болезнью.

"Произойдет то же самое, что происходило бы, если будет травма или заболевание в острой форме. Протоколы абсолютно одинаковые. Нужно обратиться либо в медицинское учреждение, либо в сервисный центр - в зависимости от ситуации. Если неотложная помощь, то в сервисный центр, номер которого указан в полисе, если экстренная - вызвать скорую помощь самостоятельно или с помощью третьих лиц.

Координатор сервисного центра укажет адрес медучреждения, которое окажет квалифицированную медицинскую помощь. Единственная разница - тем, у кого коронавирус, дополнительно назначаются карантинные меры", - пояснила TourDom.ru исполнительный директор страховой компании Юлия Алчеева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1955392-chto-delat-turistam-zabolevshim-koronavirusom-za-granitsey/