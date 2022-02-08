Туристам в Египте предложат новый необычный вид экскурсий

Хургада. Фото: pixabay.com

Власти Египта решили привлечь туристов новым необычным видом экскурсий, предложив подводные погружения на искусственные "коралловые рифы".

Новые объекты для подводных экскурсий появятся в провинции Красного моря, недалеко от Хургады. Именно здесь придумали, как расширить предложение по дайвингу, пишет АТОР.

Чтобы повысить привлекательность местных курортов, в регионе будут создавать искусственные "коралловые рифы" и организовывать новые места для погружений. При этом используют старую технику - автобусы, грузовики и т.д.

При погружении под воду они быстро обрастут кораллами и станут пристанищем для морских обитателей.

Проект реализуется под строгим наблюдением экологов, которые после его рассмотрения предложили 15 участков, пригодных для реализации задумки. В итоге для дайвинга были выбраны 7 локаций.

На первом этапе для создания трех искусственных рифов недалеко от Хургады будут использованы остовы списанной военной техники, тракторов, грузовиков и автобусов. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

В общей сложности на семи участках погрузят под воду около 20 единиц различного транспорта.

По мнению египетских властей, создание новых объектов подводного показа снизит нагрузку на основные районы традиционного дайвинга, которые ежегодно привлекают около 3 млн ныряльщиков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1954792-turistam-v-egipte-predlozhat-novyy-neobychnyy-vid-ekskursiy/