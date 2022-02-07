Сколько стоит отдохнуть на Шымбулаке

Шымбулак - популярный горнолыжный курорт в Казахстане, расположенный близ Алматы, куда можно приезжать круглый год. Расскажем о тарифах в 2022 году.
Шымбулак расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра Алматы. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.
Приехать сюда можно в любое время года, чтобы насладиться чистейшим воздухом и невероятным пейзажем.
Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.
Горнолыжный сезон начинается в ноябре и длится до апреля.
Канатная дорога состоит из трех секций. Первая ведет к нижней точке горнолыжных трасс, где находятся прокат лыж, сноубордов и оборудования, кафе и рестораны.
Вторая расположена примерно в середине трассы, отсюда уже можно начинать спуск или сделать пересадку на третью секцию, которая отправит на самую высокую точку, находящуюся выше облаков.
В условиях пандемии на курорт допускаются гости, прошедшие авторизацию в системе Ashyq. В будние дни попасть на Шымбулак можно с "синим" и "зеленым" статусами, а вот в выходные и праздники - только с "зеленым".
По информации официального сайта курорта, с понедельника по пятницу подъем и спуск на канатной дороге в зависимости от того, до какой секции планируют ехать туристы, для взрослых стоит от 3500 до 5500 тенге, для детей - от 1500 до 3500 тенге.
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В выходные дни цены для взрослых начинаются от 4500 тенге и доходят до 6500 тенге, для детей - 2500-4500 тенге.
Абонемент ski-pass, дающий право лыжникам и сноубордистам пользоваться подъемниками в течение дня, в выходные стоит 10 800 тенге.
Также в будние дни действует молодежный тариф, при котором билеты стоят дешевле. Им могут воспользоваться люди до 23 лет (включительно) при предъявлении документа, удостоверяющего личность.
На горнолыжном курорте действуют пункты проката спортивного оборудования и снаряжения.
Например, пакет "лыжи, ботинки, лыжные палки" или "сноуборд и ботинки" стоит от 5000 до 9000 тенге (в зависимости от категории 3, 4, 5 звезд), очки - 1000 тенге, шлем - 2000 тенге, оборудование для фрирайда - 7000 тенге.
Прокат горнолыжной одежды на Шымбулаке: брюки - 3500 тенге, куртка - 3500 тенге, комплект - 6000 тенге, в пункте на Медеу: брюки и куртка - по 3000 тенге, костюм - 5000 тенге.
Если вы не умеете кататься, то можно нанять инструктора в школе горных лыж.
Индивидуальный полуторачасовой урок стоит 15 000 тенге, двухчасовой - 18 500 тенге, обучение группы из двух человек - 20 000 тенге, от трех человек - по 8000 тенге с каждого. Работает школа ежедневно с 9.00 до 17.00 часов.
Стоимость камеры хранения 1000-2000 тенге в день.
Планируете остановиться на курорте на несколько дней - номер можно снять от 9000 тенге.
Средний чек в ресторанах и кафе - 3000-5500 тенге на человека.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1954787-skolko-stoit-otdohnut-na-shymbulake/