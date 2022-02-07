Сколько стоит отдохнуть на Шымбулаке

Фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

Шымбулак - популярный горнолыжный курорт в Казахстане, расположенный близ Алматы, куда можно приезжать круглый год. Расскажем о тарифах в 2022 году.

Шымбулак расположен в живописном ущелье Заилийского Алатау на высоте 2260 метров над уровнем моря, в 15 минутах езды от центра Алматы. Недорогие авиа- и ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

Приехать сюда можно в любое время года, чтобы насладиться чистейшим воздухом и невероятным пейзажем.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

Горнолыжный сезон начинается в ноябре и длится до апреля.

Фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

Канатная дорога состоит из трех секций. Первая ведет к нижней точке горнолыжных трасс, где находятся прокат лыж, сноубордов и оборудования, кафе и рестораны.

Вторая расположена примерно в середине трассы, отсюда уже можно начинать спуск или сделать пересадку на третью секцию, которая отправит на самую высокую точку, находящуюся выше облаков.

В условиях пандемии на курорт допускаются гости, прошедшие авторизацию в системе Ashyq. В будние дни попасть на Шымбулак можно с "синим" и "зеленым" статусами, а вот в выходные и праздники - только с "зеленым".

По информации официального сайта курорта, с понедельника по пятницу подъем и спуск на канатной дороге в зависимости от того, до какой секции планируют ехать туристы, для взрослых стоит от 3500 до 5500 тенге, для детей - от 1500 до 3500 тенге.

При покупке билетов онлайн предоставляется скидка в 5%, а через приложение - 15%.

В выходные дни цены для взрослых начинаются от 4500 тенге и доходят до 6500 тенге, для детей - 2500-4500 тенге.

Абонемент ski-pass, дающий право лыжникам и сноубордистам пользоваться подъемниками в течение дня, в выходные стоит 10 800 тенге.

Также в будние дни действует молодежный тариф, при котором билеты стоят дешевле. Им могут воспользоваться люди до 23 лет (включительно) при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Фото: instagram.com/shymbulakmountainresort

На горнолыжном курорте действуют пункты проката спортивного оборудования и снаряжения.

Например, пакет "лыжи, ботинки, лыжные палки" или "сноуборд и ботинки" стоит от 5000 до 9000 тенге (в зависимости от категории 3, 4, 5 звезд), очки - 1000 тенге, шлем - 2000 тенге, оборудование для фрирайда - 7000 тенге.

Прокат горнолыжной одежды на Шымбулаке: брюки - 3500 тенге, куртка - 3500 тенге, комплект - 6000 тенге, в пункте на Медеу: брюки и куртка - по 3000 тенге, костюм - 5000 тенге.

Если вы не умеете кататься, то можно нанять инструктора в школе горных лыж.

Индивидуальный полуторачасовой урок стоит 15 000 тенге, двухчасовой - 18 500 тенге, обучение группы из двух человек - 20 000 тенге, от трех человек - по 8000 тенге с каждого. Работает школа ежедневно с 9.00 до 17.00 часов.

Стоимость камеры хранения 1000-2000 тенге в день.

Планируете остановиться на курорте на несколько дней - номер можно снять от 9000 тенге.

Средний чек в ресторанах и кафе - 3000-5500 тенге на человека.

Планируя поездку в Алматы или любой другой город Казахстана, помните, что выгодные билеты на самолет или поезд вы всегда сможете купить на сайте или в приложении Aviata.kz. Поиск займет всего 2 минуты. Покупая билеты в приложении, вы копите бонусы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1954787-skolko-stoit-otdohnut-na-shymbulake/