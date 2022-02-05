Названы самые необходимые вещи во время путешествий

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Британские врачи назвали туристам самые необходимые во время поездок вещи в чемодане, пишет Huffington Post.

Во времена пандемии коронавируса туристы уже не мыслят своих поездок без дезинфицирующего средства для рук и масок для лица. Однако есть еще несколько предметов первой необходимости, которые не стоит забывать брать с собой в путешествие. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

1. Зубная щетка и паста

Ежедневная чистка зубов важна для гигиены полости рта, поэтому специалист Хантер Червек всегда следит за тем, чтобы во время путешествия у него были упакованы зубная паста и щетка.

"Здоровье зубов можно поддерживать с помощью обычного ухода. Поэтому всякий раз, когда я отправляюсь в путешествие, то беру с собой зубную щетку и запас зубной пасты", - заявил он.

2. Подушка для шеи

"Я всегда беру в поездку прочную подушку для шеи. Это предотвращает любую боль в челюсти или шее, которая может возникнуть во время сна в самолетах, и помогает мне быть более отдохнувшим", - говорит нейроофтальмолог Брэдли Кац.

3. Солнцезащитный крем

Педиатр Нила Сетхи Янг отмечает, что защита от солнца не подлежит обсуждению. Поэтому крем нужно положить в чемодан при любых климатических условиях - собираетесь ли вы отдыхать на пляже или кататься на лыжах.

4. Компрессионные носки

Ортопед Эшли Ли настаивает, что во время путешествий компрессионные носки очень нужны.

"Это предотвращает отеки, которые могут возникнуть при длительных перелетах", - поясняет она.

5. Маска для глаз

"Сон для меня является отправной точкой для всех остальных аспектов хорошего самочувствия, поэтому я всегда путешествую с маской для сна", - делится главный медицинский директор платформы цифровой терапии Нина Васан.

Также эксперты рекомендуют брать с собой свежие фрукты для перекуса, наушники, потому что прослушивание любимой музыки помогает успокоиться и улучшить настроение, блокнот и ручку, бутылку с водой и обезболивающие препараты.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1954679-nazvany-samye-neobhodimye-veschi-vo-vremya-puteshestviy/