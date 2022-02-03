Матера. Фото: pixabay.com

Названы самые гостеприимные места планеты в 2022 году. Список возглавил итальянский город Матера. О рейтинге лучших направлений для путешественников стало известно из пресс-релиза Booking.com, передает Lenta.ru.

Древний пещерный город Матера в Италии знаменит скальными поселениями, которые внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На втором месте расположился словенский Блед, на третьем - тайваньский Тайдун, победитель 2020 года.

Также в рейтинге оказались Нафплион в Греции, Толедо в Испании, Монти-Верди в Бразилии, Брюгге в Бельгии, Нуса-Лембонган в Индонезии, Понта-Делгада на Азорских островах и Хойан во Вьетнаме. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Также были озвучены самые гостеприимные регионы планеты, которые находятся на шести континентах.

Победителем признан Гореньский регион в Словении. Второй год подряд лучшими стали Тайдун (Тайвань), Тасмания (Австралия) и Новая Шотландия (Канада).

Кроме того, в список попали австрийский Бургенланд, Сейшельские Острова, новозеландский Кентербери, аргентинский Санта-Крус, Лимон в Коста-Рике и испанская Ла-Риоха.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1954296-nazvany-samye-gostepriimnye-mesta-planety/