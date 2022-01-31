Немецкая авиакомпания Lufthansa возобновит полеты в Казахстан с 7 февраля

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С 7 февраля текущего года немецкая авиакомпания Lufthansa планирует возобновить полеты в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Указывается, что самолеты будут летать из Франкфурта в Нур-Султан и Алматы с частотой 2 рейса в неделю. Перевозить пассажиров будут на воздушных судах Airbus A330.

Рейсы из Франкфурта в Алматы будут летать по понедельникам и четвергам, а по маршруту "Алматы - Нур-Султан - Франкфурт" - по вторникам и пятницам.

"Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании", - указали в КГА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1953821-nemetskaya-aviakompaniya-lufthansa-vozobnovit-polety-v-kazahstan-s-7-fevralya/