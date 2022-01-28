Теплые страны, куда казахстанцы могут сбежать от зимы

Иллюстративное фото: pexels.com

Зимой особенно хочется поехать в теплые страны, где можно купаться и загорать. Если вы устали от холодов, то самое время присмотреть варианты для путешествия. Тем более, что из Казахстана осуществляются регулярные рейсы и открыты границы ряда государств.

Шри-Ланка

Фото: pexels.com

В эту страну с мягким климатом можно ездить в любое время года, ведь температура воздуха и воды между "холодным" декабрем и жарким апрелем отличается всего на несколько градусов. В январе она составляет +30+33 и +28 градусов соответственно, в феврале - +29+30 и температура воды +28.

Тут нет спешки, шума и суеты. Место идеально подходит для отдыха зимой. Шри-Ланка богата первоклассными пляжами, современными отелями, массой древних и природных достопримечательностей.

Гоа, Индия

Фото: pexels.com

Отдых в Гоа зимой особенно хорош - здесь солнечно и тепло, примерно +30+32 градуса. Осадки практически отсутствуют, а прозрачная морская вода прогрета до +26+28 градусов.

В январе и феврале сюда едут, прежде всего, за пляжным отдыхом - погода располагает. Кроме того, можно поправить телесное и душевное здоровье. В штате много действующих центров йоги и аюрведы.

Гоа - это больше сотни километров золотистых пляжей с кокосовыми пальмами на берегу, шумные вечеринки на севере и комфортные отели на юге, старые храмы, яркие краски рынка и вкусная кухня, щедро приправленная карри.

Мальдивы

Фото: pexels.com

Мальдивы зимой - это прекрасная возможность отдохнуть от суеты, холодов и провести каникулы на белоснежном пляже, окаймленном бирюзовыми водами Индийского океана.

Благодаря уникальному экваториальному климату температура воздуха круглый год днем в среднем составляет +30 градусов. В январе и феврале температура воды доходит до 28 градусов тепла.

Страну считают райским уголком за неповторимое сочетание чистейшей прозрачной воды и песчаных пляжей, коралловых рифов и морского бриза, отдыха под пальмами под расслабляющий шепот морских волн и благоухание тропических растений.

ОАЭ

Фото: pexels.com

В феврале температура воздуха здесь составляет примерно +28 градусов. Погода очень комфортная для туристов. Море прогревается до +20+21, на пляжах чистый песок, ярко светит солнце.

Преимуществом путешествия в этом месяце являются относительная дешевизна и отсутствие изнуряющей жары.

ОАЭ - удивительная страна, где среди бесконечных песков в небо взлетают небоскребы из стекла и металла, а старинные обычаи сочетаются с новейшими технологиями.

Государство славится на весь мир своими элитными отелями, высоким сервисом обслуживания и широким спектром услуг, которые придутся по вкусу даже самому требовательному путешественнику. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Вьетнам

Фото: pexels.com

С 30 декабря возобновлены рейсы между Казахстаном и Вьетнамом - популярным направлением для пляжного отдыха.

Здесь потрясающая природа - песчаные пляжи, скалы и тропические заросли сменяются зелеными долинами рисовых полей. Любителям культурных достопримечательностей тоже найдется, на что посмотреть.

Зимой лучше всего ехать отдыхать на курорты южного Вьетнама, где температура воздуха составляет +25+28 градусов, море прогревается примерно до таких же показателей. Для тех, кто хочет понежиться на пляже, подойдут Нячанг, Фантхьет, Фукуок, Хошимин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1953157-teplye-strany-kuda-kazahstantsy-mogut-sbezhat-ot-zimy/