"Казахстанская Швейцария": сколько стоит отдохнуть в Боровом зимой 2022 года

Фото: borovoe.kz

Известный курорт, в народе называемый "казахстанской Швейцарией", расположился между Нур-Султаном и Кокшетау среди гор и леса. Боровое идеально подходит для отдыха зимой. Рассказываем, во сколько могут обойтись проживание и питание для туристов.

Регион отличается впечатляющими видами: скалами, озерами, вековыми соснами. Здесь сочетаются степные пейзажи и заснеженные горные вершины.

До курорта можно доехать на машине, долететь на самолете или отправиться на поезде, а затем добраться на такси. Ближайший город от Борового, в котором есть аэропорт, это Кокшетау. Воспользуйтесь поиском недорогих авиабилетов на Aviata.kz.

Многие туристы любят приезжать сюда в зимнее время, потому что горнолыжные комплексы предлагают разнообразные варианты развлечений.

Тут есть все необходимое для приятного отдыха: бассейны, сауны, бани, рестораны, кафе, ночные клубы, залы для занятий разными видами спорта, оздоровительные центры.

В Боровом предлагают конные прогулки, экскурсии по известным местам (скала Жумбактас, парк Бурабай), восхождение в горы, езду на оленьих и собачьих упряжках, катание на лыжах, сноуборде, санях и коньках.

Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

Фото: borovoe.kz

В оздоровительных центрах для лечения используются минеральные воды из подземных источников и целебная грязь, которые способствуют восстановлению дыхательных органов, устраняют проблемы желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата.

На сайте курорта указываются цены на проживание в 2022 году.

Путешественники могут снять деревянные домики или коттеджи, остановиться в комфортабельных отелях и современных санаториях.

Последние расположены на территории Щучинско-Боровской курортной зоны, в сердце так называемой "жемчужины Казахстана".

Тут предлагают услуги в зависимости от уровня сервиса и комфорта. Можно найти варианты за 4500, 6000, 8500, 11 000 тенге и выше.

Если вы планируете остановиться в домике, то рассчитывайте на сумму от 4000 тенге с человека в сутки. Такой тип проживания выгоден при организации поездки большой компанией или семьей. Домики оборудованы всем необходимым и обставлены мебелью.

А вот цены в VIP-коттеджах доходят до 50-80 и выше тысяч тенге.

Стоимость проживания в отелях, судя по информации на сайте, начинается от 6500 тенге. Чаще встречаются варианты за 10-16 тысяч, есть и за 25 тысяч тенге за человека в сутки.

Также туристам доступны дорогие номера класса люкс, снять которые можно за 100-180 тысяч тенге, трехразовое питание включено.

Стоимость питания в Боровом зависит от типа и класса заведения. Дешевле будет поесть в маленьких кафе, которые находятся не в центре туристических районов. Обед в таком заведении обойдется примерно в 2500-3500 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1952013-kazahstanskaya-shveytsariya-skolko-stoit-otdohnut-v-borovom-zimoy-2022-goda/