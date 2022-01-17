Стюардесса объяснила, почему лучше брать билет на утренний рейс

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Американская стюардесса Стелла Коннолли в своих соцсетях рассказала, в какое время суток путешественники могут рассчитывать на лучшее обслуживание в самолете.

Как утверждает бортпроводница, чем раньше вылетит самолет, тем лучше для туристов, пишет Турпром.

"Лучше всего вылетать рано утром - рейсы почти всегда прилетают вовремя. Мы хотим вернуться домой или добраться до места назначения так же сильно, как и вы", - поделилась Стелла.

Более ранние рейсы отличает не только приятный экипаж, но и чистые самолеты, которые с меньшей вероятностью будут задержаны. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"В течение дня, если один рейс опаздывает, получается эффект снежного кома. Вероятность того, что последующие рейсы будут задержаны, уже выше. Я рекомендую лететь пораньше", - добавила стюардесса.

По данным FiveThirtyEight, время ожидания вылета обычно начинает увеличиваться с 6.00 утра. Если в это время средняя задержка рейса составляет всего 8 минут, то в 18 часов она достигает уже 21 минуты.

В Национальной лаборатории сильных штормов добавили, что это не единственная причина для раннего вылета.

Утром еще меньше вероятность возникновения турбулентности. Как отмечают специалисты, это связано с тем, что во второй половине дня чаще случаются грозы, которые вызывают "неровный" воздух и турбулентность.

Транзитные пассажиры тоже могут пользоваться некоторыми привилегиями. В случае стыковочного рейса, летный экипаж может им помочь.

"Если вы проинформируете нас об этой ситуации, мы можем сделать объявление до того, как пассажиры покинут самолет, попросив их разрешить туристам со стыковочными рейсами выйти первыми. Мы стараемся помогать пассажирам, которые спешат на пересадку", - пояснила бортпроводница.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1951379-styuardessa-obyasnila-pochemu-luchshe-brat-bilet-na-utrenniy-reys/