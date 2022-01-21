7 причин отдохнуть на Шри-Ланке

Фото: pexels.com

Шри-Ланка - небольшое островное государство, расположенное в Южной Азии неподалеку от полуострова Индостан. Страна богата первоклассными пляжами, современными отелями и массой древних достопримечательностей. Назовем причины, по которым стоит побывать на местных курортах.

Столица Шри-Ланки - Шри-Джаяварденепура-Котте, а самый крупный город - Коломбо, куда из Казахстана осуществляются регулярные рейсы. При этом для въезда в страну с туристической целью виза не нужна, достаточно получить электронное разрешение ETA. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Фото: pexels.com

Причины посетить это островное государство

1. Отличительной особенностью отдыха на Шри-Ланке считается спокойствие. Здесь все живут подальше от шума и суеты, поближе к океану и природе. Никто никуда не спешит, все наслаждаются жизнью. Пикники, рыбалка или барбекю на пляже, дайвинг способствуют идеальному расслаблению.

Фото: pixabay.com

2. Полететь на Шри-Ланку можно в любое время года, так как остров гостеприимно принимает туристов в любой сезон благодаря прекрасной погоде и мягкому климату. В зависимости от сезона только меняется локация: середина сентября - апрель - это юг острова; апрель - октябрь - восток.

Фото: pixabay.com

3. Шри-Ланка переводится как "благословенная земля". Она заслуженно считается красивейшей страной южноазиатского региона. Туристы приезжают сюда ради живописных горных пейзажей, превосходных пляжей и за потрясающим колоритом. За свою более чем 2000-летнюю историю Шри-Ланка стала настоящей культурной сокровищницей человеческой цивилизации.

Фото: pixabay.com

4. На острове много природных достопримечательностей и национальных парков, где можно увидеть птиц-эндемиков, которые проживают исключительно на Шри-Ланке. В лесах и на полях бегают павлины, в заповедниках живут слоны, гепарды, львы и другие животные. У берегов проплывают дельфины и киты. Любителям экскурсий предлагают различные программы по затерянным в джунглях городам и культурным памятникам.

Фото: pixabay.com

5. Побережье Шри-Ланки - это более тысячи километров пляжей с мягким песком, кокосовыми пальмами, коралловыми рифами и разноцветными рыбками. Два известных региона - Бентота и побережье от Тангалле до Велигамы - входят в топ-10 лучших пляжей Азии.

Фото: pexels.com

6. Гостеприимные местные жители необыкновенно отзывчивые, открытые и добрые. Они не докучают туристам своими предложениями и навязыванием услуг. Но при необходимости с готовностью придут на помощь. На Шри-Ланке можно отдохнуть не только телом, но и душой.

Фото: pixabay.com

7. В горных районах острова произрастают чайные плантации. Это невероятно красиво! А еще здесь можно увидеть весь процесс - от выращивания и сбора чая до его обработки, а также самим попробовать пособирать чай и продегустировать разные сорта. Кроме того, на Шри-Ланке добывают драгоценные камни, которые продают недорого. Заказав оправу в ювелирном магазине, туристы увозят с собой частичку острова.

Фото: pixabay.com

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1951370-7-prichin-otdohnut-na-shri-lanke/