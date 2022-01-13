Стало известно, какие чемоданы повреждают чаще других

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Владельцы очень тяжелых чемоданов, а также сумок с ненадежными ручками больше всего рискуют, что их багаж будет поврежден в самолете. Об этом в Reddit сообщил специалист, который является обработчиком багажа в аэропорту, пишет Турпром.

"Если ваш чемодан весит более 25 кг, то у меня для вас плохие новости. Насколько вы раздражаетесь, когда кладете такую сумку в багажник? А теперь представьте, что нужно проделать это 200 раз - это утомляет", - отметил специалист.

По его словам, обычно сотрудники обращают мало внимания на такие чемоданы, потому что они слишком тяжелые, чтобы грузить их осторожно.

Второй тип, который находится в зоне риска - это нестандарный багаж, который плохо "штабелируется". Скорее всего, он окажется наверху тележки, поэтому у него больше шансов упасть и повредиться.

Идеальный вариант багажа, с точки зрения эксперта погрузки, это стандартные чемоданы. Но и тут есть свои нюансы. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Если вы везете что-то тяжелое, возьмите что-нибудь крепкое и что-нибудь катящееся. Все вы знаете четырехколесные чемоданы в жестком футляре. Они легкие, легко маневрируют, их проще штабелировать, они с большей вероятностью сохранят ваши вещи в безопасности", - заявил сотрудник аэропорта.

Специалист заметил, что при выборе туристам следует брать жесткие, а не мягкие чемоданы. Последние с большей долей вероятности могут быть повреждены.

Также он рекомендует путешественникам приобрести чемодан с прочной ручкой - слабые крепления часто трескаются, когда багаж вынимается из багажного отсека.

"Покупая чемодан, убедитесь, что он с усиленной ручкой. Так он прослужит дольше и не сломается, когда вы попытаетесь его поднять", - посоветовал эксперт.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1950394-stalo-izvestno-kakie-chemodany-povrezhdayut-chasche-drugih/