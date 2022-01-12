Какие места не стоит бронировать в поезде

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Для максимально комфортного путешествия на поезде необходимо заранее позаботиться о выборе места. Поэтому важно знать планировку вагонов и понимать, какие купе и полки в плацкарте не стоят того, чтобы их бронировать, пишет "Рамблер".

Пожарное купе

В пожарных купе не предусмотрена возможность открыть окно. В случае аварии его можно выбить специальным молоточком и выбраться из вагона через образовавшийся проем. Купе, в которые не поступает свежий воздух, скорее всего, будут некомфортны, если вдруг произойдут неполадки в системе кондиционирования поезда. Духота вряд ли будет доставлять удовольствие. Как правило, места с 9 по 12 и с 21 по 24 расположены именно в таких пожарных купе.

Места в начале и конце вагона

Казалось бы, удобно забронировать первые места в вагоне, чтобы иметь возможность быстрее остальных занять свою полку, а по приезде скорее выйти. Но у этих мест есть ряд недостатков. Во-первых, купе, расположенные в начале и конце вагона, находятся близко к неотапливаемым тамбурам. Зимой, например, здесь может быть прохладно.

Второе, это близость мест к туалетам. Поэтому не исключена возможность проникновения неприятных запахов, да и мимо почти постоянно будут ходить люди. А в плацкартных вагонах крайние полки еще и короче остальных примерно на 15 сантиметров. Недорогие ж/д билеты ищите на Aviata.kz.

Верхние полки и боковые места в плацкарте

Верхние полки обычно стоят дешевле нижних, но если на последней не едет кто-то из ваших родственников и знакомых, вас ждут определенные неудобства. В частности, это касается того, чтобы присесть за столик позавтракать или пообедать. Кроме того, постоянно забираться наверх и спускаться не всем удобно.

В боковых местах в плацкарте тоже основная проблема в столиках: разложив полку, вы лишаетесь места для еды, а когда разложен столик, нет возможности прилечь. Плюс ко всему вытянуться на полке днем и полноценно отдохнуть вряд ли получится: будут мешать снующие по вагону пассажиры.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1950392-kakie-mesta-ne-stoit-bronirovat-v-poezde/