Как путешествовать без знания языка: 5 правил выживания

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Знать иностранный язык хотя бы на базовом уровне - полезно, но доступна такая роскошь не каждому, ведь не у всех есть время и средства. Одним из решений в путешествии было бы нанять опытного переводчика, однако опять же его услуги могут быть не всем по карману. Тем не менее выход из ситуации есть. Для этого пригодятся 5 полезных лайфхаков.

Во-первых, перед поездкой нужно хорошо подготовиться: составить маршрут, установить на телефон офлайн-карту. По прибытии сфотографируйте название своего отеля. Обычно таксисты хорошо ориентируются на местности и смогут найти место вашего проживания без указания конкретного адреса.

Желательно предварительно выучить хотя бы несколько самых употребляемых слов на языке той страны, в которую вы летите. Например, "здравствуйте", "до свидания", "спасибо", "да", "нет", "банк", "я потерялся", "вызовите такси". Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Во-вторых, обязательно установите программу-переводчик, которой можно наговаривать фразы, а она уже переведет и озвучит их на нужном языке. Ответ собеседника можно получить аналогичным образом. Учтите, что лучше всего использовать простые и короткие фразы, тогда диалог будет понятен обеим сторонам.

Третье. Возьмите с собой блокнот и ручку. Нужные вам кафе, банкомат, туалет, больницу, такси можно нарисовать. Этот язык, как правило, сразу ясен всем.

В-четвертых, старайтесь не удаляться в глубинку, не зная языка. Чем ближе вы к центральным улицам, тем проще найти такси и добраться до нужного места. Некоторые туристы вообще предпочитают бронировать экскурсии и покупать билеты на мероприятия онлайн, чтобы не осложнять себе пребывание в чужой стране.

Пятое. Не стесняйтесь спрашивать. Подойдите к человеку и обратитесь на том языке, который вы знаете. Вполне возможно, что продавец магазина в Турции или Франции знает, допустим, русский язык. Кстати, список стран, где многие говорят по-русски и понимают его довольно внушителен: Грузия, Беларусь, Абхазия, Болгария, Израиль, Румыния, Узбекистан и другие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1947138-kak-puteshestvovat-bez-znaniya-yazyka-5-pravil-vyzhivaniya/