Лайфхак для девушек в самолете показали в TikTok

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Сегодня становятся популярными лайфхаки для путешественников. Своими советами делятся сотрудники авиакомпаний, стюардессы и пассажиры. Одно из таких видео для девушек появилось в TikTok.

Даже для тех, кто часто путешествует, полет - это всегда стресс для организма. Существует ряд причин, которые способны вывести из равновесия. Несмотря на то, что экипаж делает все возможное, чтобы пассажирам было комфортно, долгий перелет может стать нелегким испытанием.

Но можно сделать пребывание в самолете максимально комфортным и насладиться путешествием.

В последнее время стюардессы различных авиакомпаний стали делиться в TikTok секретами своей работы и давать советы туристам. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Так, в соцсети появился ролик, на котором показали лайфхак для хрупких девушек, которым нужно разместить тяжелую ручную кладь на верхней полке. Иногда это может показаться непосильной задачей. Чтобы не обращаться за помощью к попутчикам, есть очень простой способ выхода из ситуации.

"Предположим, что здесь лежит тяжелый чемодан. Чтобы не поднимать всю полку, нажимаем рычажок сбоку и просто тянем полку вниз", - поделилась бортпроводница и показала на видео, как это нужно делать.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1945988-layfhak-dlya-devushek-v-samolete-pokazali-v-tiktok/