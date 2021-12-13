Почему в Египте нельзя купаться ночью

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В Египте туристов в море после захода солнца могут подстерегать опасности. Поэтому почти на всех местных пляжах есть предупреждения о том, что лучше не заходить в воду ночью. По какой причине, рассказал Рамблер.

Обычно даже в страховке туристов прописывается, что при получении травмы во время ночных купаний, компания не будет нести ответственности. Потому что египетские власти рекомендуют не заходить в море после захода солнца.

Во-первых, дело в том, что днем морские ежи находятся дальше от берега, а к вечеру их прибивает волнами. В темноте очень легко наступить на одного из них. Тогда придется обратиться к врачу, а оставшийся отпуск провести без водных процедур из-за боли в ноге.

Специалисты говорят, что не помогает даже специальная обувь. В некоторых случаях иглы морских ежей могут проткнуть и тапочки для купания.

Во-вторых, многие приезжают в Египет ради красоты Красного моря. Подводная жизнь и кораллы привлекают дайверов. Днем можно на них любоваться, но в ночи велик риск пораниться. Такие неприятности могут испортить впечатление от отпуска.

Третье, в воде обитает много хищных рыб. Если днем они спят и держатся подальше от берега из-за большого количества купающихся, то после заката выплывают на мелководье. Они не нападают на людей целенаправленно, но если их напугать, то можно пострадать.

Например, в Красном море водится скат-хвостокол. Он может зарыться под песок, его не заметишь и наступишь, а он попадет вам своим хвостом, на конце которого есть ядовитый шип.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1945771-pochemu-v-egipte-nelzya-kupatsya-nochyu/