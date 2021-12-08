Как сэкономить на брони отеля в путешествии

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Есть несколько простых способов забронировать жилье в путешествии по более выгодной цене. Обычно не все это учитывают, хотя экономия никому не помешает. Три основных правила привел Рамблер.

1. Учитывайте дни и сезонность

Для того, чтобы забронировать отель на время путешествия по более выгодной цене, необходимо проанализировать сразу несколько факторов - сезонность, направление и день недели. Например, гостиницы на курортах в выходные будут стоить существенно дороже, чем в будние дни. По этой же причине желательно избегать праздничных дней.

2. Не стесняйтесь пользоваться купонами

Многие недооценивают силу выгоды, которую можно получить, воспользовавшись скидочными предложениями. Значительно сэкономить можно, если промониторить сайты с акциями. Позвоните и в сам отель, чтобы уточнить, существуют ли там какие-то заманчивые предложения.

3. Планируйте заранее

В большинстве отелей предусмотрена система скидок по функции "ранее бронирование". Как правило, до даты заезда должно быть не менее трех недель. Это поможет сэкономить 10-15% стоимости проживания. Правда, обратите внимание на условия. В некоторых отелях сразу просят оплатить 100%. Также выгодные гостиницы по всему миру и спецпредложения можно найти на Aviata.kz.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1945764-kak-sekonomit-na-broni-otelya-v-puteshestvii/