Как выглядит самый высотный в мире панорамный бассейн, открытый в Дубае

Фото: instagram.com/auraskypooldubai

В прошлом месяце в Дубае открыли самый высотный в мире панорамный бассейн с обзором на 360 градусов. Aura Skypool расположился на высоте 200 метров, вода в нем переливается за борта, создавая впечатление бесконечности.

В крупнейшем городе ОАЭ нет недостатка в невероятных местах. Как раз одним из таких стал панорамный бассейн Aura Skypool, пишет thenationalnews.com.

Открыли его на искусственном острове Пальма Джумейра, на 50 этаже Palm Tower. Сегодня он считается самым высотным бассейном в мире с обзором на 360 градусов.

Выходя из лифта, трудно понять, куда смотреть в первую очередь. Ведь отсюда открываются завораживающие виды на Дубай, Персидский залив, отель Бурдж-эль-Араб, самое высокое в мире здание Бурдж-Халифа и другие известные достопримечательности. Недорогие авиабилеты в Дубай ищите на Aviata.kz.

Особенно хорошо здесь на закате, когда город начинается переливаться огнями.

Площадь террасы составляет 750 квадратных метров. В Aura Skypool предусмотрено несколько зон с шезлонгами. Цена зависит от выбора зоны и стартует от 170 дирхамов (около 20 тыс. тенге). VIP-место стоит 275 дирхамов (примерно 33 тыс. тенге).

Отдыхающим предлагают три доступных временных интервала для посещения: утренний и послеобеденный сеансы, а также полный день возле бассейна. В последнем случае гостям придется заплатить от 370 дирхамов (44 тыс. тенге).

В центре Aura Skypool находится крытый лаундж и бар. Здесь можно расслабиться и насладиться музыкой, любезно предоставленной местным диджеем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1945552-kak-vyglyadit-samyy-vysotnyy-v-mire-panoramnyy-basseyn-otkrytyy-v-dubae/