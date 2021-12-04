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Российский эксперт Юрий Кузнецов рассказал, где прятать деньги в путешествии, чтобы не попасть в неприятную ситуацию, передает агентство "Прайм".

Генеральный директор сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Юрий Кузнецов перед поездкой советует разделить деньги на две части: мелкие средства для карманных расходов и основная часть - для крупных покупок. Во втором случае сумму лучше держать на банковской карте.

Ведь сейчас почти везде принимают безналичную оплату, поэтому лучший вариант - расплачиваться картой или со смартфона. Тогда не придется носить с собой кошелек, который может привлечь внимание карманников.

"При этом лучше не хранить все деньги на карте, безопаснее разбить основную сумму на несколько разных счетов и по необходимости переводить себе небольшие суммы на счет, привязанный к карте", - советует специалист.

Если же в путешествии нужны наличные, то желательно заранее обзавестись картой банка, с которой можно снимать деньги без комиссии в любом банкомате. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Если вы сняли наличные, лучше всего держать их не при себе, а на себе - сумку легко могут выхватить или разрезать злоумышленники. Не стоит использовать стандартные поясные сумки, которые носит каждый второй турист: они уже давно примелькались карманникам, которые хорошо научились с ними обходиться.

Для хранения денег в дороге или на прогулке желательно использовать предметы, которые не будут привлекать внимания: специальные брючные ремни или шарф с потайными отделениями для купюр, кошелек для запястья, который можно скрыть под длинным рукавом", - говорит Юрий Кузнецов.

В большинстве отелей есть сейфы. Это хорошее место для хранения документов и небольших сумм наличности, но вот складывать туда все деньги специалист не рекомендует.

"Во-первых, остается риск, что сейф могут открыть сотрудники отеля универсальным ключом, а, во-вторых, как правило, в номерах устанавливают не слишком дорогие и надежные сейфы. Злоумышленники при желании их легко могут вскрыть", - поясняет эксперт.

В случаях, когда необходимо спрятать деньги в номере, надо выбирать неочевидные труднодоступные места. Например, за плитками навесного потолка или в полостях плинтусов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1945218-gde-pryatat-dengi-v-puteshestvii/