5 вещей, которые считаются неприличными в Японии

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Япония - страна с богатейшей культурой и удивительными достопримечательностями, органично сочетающая высокие технологии с древними традициями. Рассказываем, что лучше здесь не делать туристам.

Любой путешественник должен хотя бы раз в жизни побывать в Японии - это удивительный сплав тщательно оберегаемых древних традиций и суперсовременных технологий.

Бонусом идет уникальный менталитет, организованность и бытовые привычки. При этом существуют вещи, которые делать в этой стране туристам не следует. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Например, верхом неприличия для японцев будет, если человек начнет сморкаться в общественном месте. Поэтому, если вдруг вам нужно это сделать, то лучше найти уборную.

В Японии не следует втыкать палочки в рис. Таким образом здесь "предлагают" еду покойникам, а с живыми подобное поведение совершенно неприемлемо. Поэтому палочки нужно класть на край посуды или специальную подставку.

Любое проявление нежности в общественном месте, будь то объятия или поцелуи, неприличны. Дело в том, что в такие моменты японцы чувствуют себя невероятно неловко. Так что уединяться лучше дома или в отеле.

Стоять с рюкзаком на спине в метро тоже неуместно, поскольку таким образом можно случайно задеть невысокого жителя Японии.

Еще знаком неуважения считается, если гость заходит в дом в обуви. Ее следует снять на крыльце и ставить ногу в носке сразу внутрь помещения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1943390-5-veschey-kotorye-schitayutsya-neprilichnymi-v-yaponii/