Долина шаров и Черепашье озеро: чем удивляет Мангистау (видео)

Кадр из видео: Ануар Нурпеисов/YouTube

Блогер и ведущий Ануар Нурпеисов вместе с командой проекта "Вау, Казахстан" Первого канала "Евразия" отправился в 5-дневное путешествие по Мангистауской области. Он побывал во множестве прекрасных мест, начиная от Актау и заканчивая урочищем Бозжыра. Видео с поездки опубликовано на YouTube-канале.

В свое удивительное путешествие на внедорожнике по Мангистау команда отправилась из Актау. Они заехали на мыс Чертов палец на берегу Каспийского моря.

"Пожалуй, это самый харизматичный "палец" на всем побережье Каспийского моря. Мыс похож на лайк. Я не понимал, почему именно "Чертов палец". Поднявшись, осознал, что отсюда открывается чертовски красивый вид. Уверен, что вы даже не могли представить, что такие места есть в нашей стране, я тоже не мог, ведь меня тут не было и никто мне об этом не рассказывал", - восхитился Ануар.

Чертов палец. Кадр из видео: Ануар Нурпеисов/YouTube

В 15 километрах севернее вдоль побережья Каспийского моря расположился пляж Голубая бухта. Это место пользуется популярностью у местных жителей. Но, к сожалению, люди здесь оставляют после себя много мусора. Давайте бережно относиться к природе, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

Дальше команда отправилась на Черепашье озеро, что в 5 километрах от бухты. Каньон Саура сформировался в результате схода сезонных вод, которые миллионы лет пробивали в рыхлых породах углубления, в результате чего образовалось озеро со своим микромиром.

Черепашье озеро. Кадр из видео: Ануар Нурпеисов/YouTube

"Особенным это место считается, потому что здесь водятся реликтовые болотные черепахи", - отметил ведущий.

Блогер побывал и в Долине шаров с множеством шаровидных конкреций. Сегодня существует несколько версий их происхождения.

Сторонники космической теории считают, что шаровидные камни - это осколки древних метеоритов. По мнению геологов, шары начали формироваться 120 млн лет назад. Ранее здесь был океан, что стало идеальным условием для размножения планктона. Скопление организмов и стало основной для формирования шаровидных фигур.

Команда также увидела гору Кок-кала (синий город), имеющую интересный окрас. Синего наблюдается меньше всего, но оттенков серого и красного - предостаточно.

Съемочная группа отправилась и к горе Шеркала.

Гора Шеркала. Кадр из видео: Ануар Нурпеисов/YouTube

"В этой горе был вырублен город-крепость еще VIII-IX веках. Здесь располагался туркменский город Мангышлак, что переводится как "большое поселение". После нападения арабских завоевателей он стал перевалочным пунктом для караванов, следовавших по Великому шелковому пути. Населенный пункт в этом месте простоял около 800 лет, но из-за развития морского пути он стал экономически невыгодным, поэтому жители покинули гору", - рассказал Ануар Нурпеисов.

Конечно, съездила команда и в знаменитое урочище Бозжыра. Блогер заметил, что местные пейзажи могли бы послужить натурой для любого постапокалиптического фильма. Здесь есть холм, с которого "открывается самый фантастический панорамный вид в стране". Ануар порекомендовал обязательно посетить урочище.

Бозжыра. Кадр из видео: Ануар Нурпеисов/YouTube

"Жить в Казахстане и не увидеть Бозжыру - это крайне непростительно. Это просто нереально, ребята! Передать, что испытывает человек при виде этого зрелища, не под силу даже самому маститому рассказчику. Но я попытаюсь. Представьте, что вас отправляют колонизировать Луну. Вы приземляетесь в указанном месте, взбираетесь на ближайшую вершину, чтобы оглядеться по сторонам, и от вида произносите: "Вау!" - объяснил свои эмоции блогер.

Все подробности о путешествии по Мангистау можно посмотреть в сюжете.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1943072-dolina-sharov-i-cherepashe-ozero-chem-udivlyaet-mangistau-video/