Семь правил, которые должен помнить каждый экотурист

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Благодаря сознательным людям прекрасные уголки нашей планеты до сих пор остаются чистыми и зелеными. Простые советы экотуризма могут научить каждого приносить пользу даже во время отдыха.

Сегодня тема формирования экологического сознания у современных туристов становится все более популярной. Для того, чтобы стать "зеленым" путешественником, достаточно соблюдать ряд простых правил, пишет Лайфхакер.

1. Позаботьтесь о своем мусоре

Если вы собрались на пикник, подумайте о том, куда потом денете накопленный мусор. Совсем не сложно взять с собой специальный пакет для отходов, оставив его в ближайшем мусорном баке. Ведь брошенные на природе бутылки, обертки, пластик могут разрушить чью-то среду обитания и даже привести к гибели животных. Давайте бережно относиться к окружающей среде, поддержим эко-проект #jasylbolsyn и будем путешествовать осознанно.

2. Отдавайте предпочтение долговечной упаковке

Тряпичная экосумка может решить проблему полиэтиленовых пакетов, а многоразовые бутылки для воды избавят вас от горы пластиковой посуды.

3. Выбирайте правильные сувениры

Из исчезающих видов животных или растений мастерят различные безделушки, которые годами пылятся на полках, не принося никакой радости. Поэтому постарайтесь не покупать сувениры из бивней африканских слонов или засушенные крылья редких видов тропических бабочек.

4. Откажитесь от экзотических блюд

В некоторых странах туристам предлагают попробовать акульи плавники, суп из черепахи, хвост крокодила, мясо кита и прочее. Однако от подобных блюд следует отказаться. Будет меньше спроса, сократятся и предложения.

5. Покупайте продукты местных фермерских хозяйств

Отдавайте предпочтение органическим продуктам, произведенным по месту вашего нахождения. Так вы и местным производителям поможете, и внесете свой вклад в сокращение углеродных выбросов, которые появляются во время транспортировки продуктов из других стран. Хотя бы на время путешествия забудьте о заграничной газировке, шоколадных батончиках и чипсах.

6. Выбирайте "зеленый" вид транспорта

Путешествуя по живописным уголкам планеты, постарайтесь оставить их чистыми. Если пешком преодолевать расстояния сложно, то отдайте предпочтение велопрогулке, либо можно арендовать электромобиль или машину с работающим на топливных элементах двигателем.

7. Попробуйте отдохнуть нестандартно и без вреда для природы

От комфортных номеров в пятизвездочных отелях сложно отказаться. Однако хотя бы раз можно попробовать отдохнуть необычно. "Зеленый" туризм с каждым новым сезоном приобретает все большую популярность.

Сегодня есть множество вариантов: экотуризм, сельский или агротуризм, туризм погружения или пребывания в деревенской местности, экологические образовательные программы и так далее. Выбор впечатляет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1942680-sem-pravil-kotorye-dolzhen-pomnit-kazhdyy-ekoturist/