7 неожиданных вещей, которые нельзя брать в самолет

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Существует перечень вещей, которые можно перевозить в ручной клади или багаже в самолете, и которые, наоборот, брать с собой нельзя. Рамблер рассказал о самых неожиданных предметах, с которыми на борт подниматься не разрешается.

Гамаки и подставки для ног

Нельзя: в ручной клади

В некоторых авиакомпаниях запрещены устройства, которые увеличивают пространство для ног: надувные пуфики, гамаки, ящики и прочее. Перевозчики объясняют этот запрет тем, что данные аксессуары блокируют доступ к рядам сидений или проходам, что создает опасную ситуацию.

Ховерборды и электросамокаты

Нельзя: в ручной клади и багаже

Запрещены для провоза на борту и даже иногда в багажном отделении устройства, работающие на литиевых батареях.

Электронные сигареты

Нельзя: в багаже

Вейпы и электронные сигареты можно провозить только в ручной клади. Ограничения ввели после случаев самопроизвольного включения устройств и взрывов батарей в багажном отделении. Разумеется, несмотря на то, что сигареты можно брать на борт, пользоваться ими запрещено. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Водяные пистолеты

Нельзя: в ручной клади

Любое оружие запрещено в самолете - даже бутафорское и игрушечное. Ребенку придется оставить пистолетик в зоне досмотра.

Бейсбольные биты

Нельзя: в ручной клади

Бейсбольные биты тоже попадают в категорию опасного оружия, однако их можно перевозить в багаже.

Еда (но не вся)

Нельзя: в ручной клади и багаже

Во-первых, чем ближе продукты к состоянию жидкости, тем больше шанс, что их в ручной клади провозить нельзя. Например, картошку взять с собой можно, а вот соус к ней - нет.

Во-вторых, нужно учитывать санитарные нормы отдельных стран. Во многие из них запрещен или ограничен ввоз продуктов животного происхождения. Например, в Германию провезти молоко, сыр и мясо можно только через специальные пункты с дежурным ветеринаром и с документами на товары.

Лекарства (но не все)

Нельзя: в ручной клади

В ручную кладь нельзя брать лекарства в баллончиках и аэрозолях емкостью более 100 мл. Некоторые авиакомпании запрещают провоз таблеток с истекшим сроком годности. Также без рецепта нельзя ввозить за границу препараты с сильным психотропным действием.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/tourist-routes/1941576-7-neozhidannyh-veschey-kotorye-nelzya-brat-v-samolet/