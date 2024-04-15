Казахстанская анимационная студия внедрила IT-метод и ускорила производство в четыре раза

Анимационная студия Tasqyn Studio внедрила инновационный IT-метод в производство популярных мультфильмов "Күншіктер” и “Бес Тәй-Тәй”, передает NUR.KZ.

Анимационная студия Tasqyn Studio на протяжении полутора лет выпускает детские мультфильмы на казахском языке. Серии проектов “Күншіктер” и “Бес Тәй-Тәй” выходят с периодичностью в две недели, по субботам.

По словам авторов проекта, наиболее важной задачей для них является соблюдать периодичность производства, несмотря на сложность анимации.

Руководители студии отмечают, что рассинхронизация в работе способна парализовать производство. Именно поэтому создатели мультфильмов внедрили методологию управления проектами Scrum, которой пользуются IT-специалисты.

Благодаря оптимизации процессов художники могут производить в месяц 23 минуты анимации, а не 5 минут, как это было ранее.

“На этапе создания нашего дебютного проекта по мотивам кюев Курмангазы "Дала шыркауы" мы столкнулись с дефицитом производительных мощностей.

Несмотря на то, что мы увеличили штат в два раза, выпускать больше серий не получалось. Мы пытались работать параллельно, перерабатывали, но без структурирования работы ничего не выходило. По воле случая один из наших менторов из сферы IT, заметил, что процессы в анимации очень похожи на производство IT-продуктов.

В сфере инновационных технологий команды работают на Scrum. Эту методологию мы и адаптировали под наши нужды”, - поделилась директор Tasqyn Studio Мадина Сутбаева.

Как отмечают в анимационной студии, данная методология – это гибкое управление проектами, когда основная работа разбивается на одинаковые отрезки времени: в конце каждого из них команда представляет готовую часть продукта.

Первоисточниками принципов фреймворка Scrum послужила производственная система компании Toyota.

“Про философию бережливого производства, которую внедрил во времена кризиса в своей компании Киичиро Тойода, мы узнали от айтишников. Мы точно так же нуждались в оптимизировании процессов, чтобы добиться результатов.

Без увеличения скорости выдачи мультфильмов вся затея обошлась бы неприемлемо дорого. Благодаря новому подходу мы увеличили производительность за год в четыре раза, хотя штат увеличили всего в полтора раза”, - рассказывает Мадина Сутбаева.

Для перехода на новый режим работ было временно остановлено производство, сотрудники сосредоточились на обучении людей и адаптации IT-инструментов под творческое производство (Jira).

Несмотря на то, что сфера анимации отличается мелкими задачами, структурирование и четкий тайминг не только ускорили работу, но и дали возможность справедливой оценки труда сотрудников.

“Благодаря интеграции IT-решений в работу, мы в любой момент можем быстро и эффективно масштабироваться: начинать новые проекты, нанимать людей без потери качества и не зависим от человеческого фактора.

Автоматизация процессов через Scrum полезна тем, что мы можем назначать оплату художникам в соответствии с объемом работы. Работаешь много – получаешь много, и наоборот. Для нас важно определять нагрузку на работника и балансировать. Это здорово мотивирует, потому что честно”, - рассказывает Айгерим Абдраманова, продюсер Tasqyn Studio.

Напомним, ранее молодая студия заявила о себе, когда в 2023 году их проект “Серiктес” стал победителем в номинации “Лучший короткометражный мультфильм” во Франции, на фестивале Animated Expressions Expo.

Мультфильмы “Күншіктер” и “Бес Тәй-Тәй” доступны здесь.