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Фильм казахских киноделов "Біздің жігіттер. Афган" покоряет кинотеатры страны

Опубликовано:

Постер фильма
Постер фильма: SulpakCinema

Фильм казахского режиссера Ерасыла Байболова "Біздің жігіттер. Афган" вышел в прокат 11 апреля. Корреспондент NUR.KZ посетил предпоказ кинокартины, чтобы узнать, чем удивит история старых разведчиков.

Кинокартина "Біздің жігіттер. Афган" обещает не оставить зрителя равнодушным. О серьезных вещах режиссер Ерасыл Байболов решил рассказать языком, которым лучше всего владеют казахские киноделы - комедией. И не прогадал.

Фильм повествует о приключении группы казахских разведчиков в Афганистане. Это трое ветеранов афганской войны и молодой и дерзкий сотрудник спецслужб. Ужиться вместе и, тем более, работать сообща для разношерстной компании тот еще вызов. Однако впереди важная цель - решить проблему наркотрафика двух стран.

Не обошлось и без участия харизматичного злодея в образе которого предстал Джавохир Закиров. Отыгрывать роль отрицательного героя актеру не в первой, с этой задачей Закиров справился на ура. Представленный им главарь преступной группировки Халид не оставляет зрителю шанса на получение симпатии.

Сами главные герои фильма - наши с вами соседи. В их лицах легко можно угадать рядового жителя Казахстана и, может, даже поставить себя на их место.

"Ораз - спокойный лидер. В Афгане был разведчиком. Семья живет скромно. Еле сводит концы с концами. Болен раком. Но никому не говорит об этом. Хочет обеспечить семью, пока еще живой.

Толеген - не выносит, когда ему перечат. Типичный таксист, который хает государство. Мечтает окрыть свой таксопарк.

Саят - пессимист. Осторожный. В Афгане был сапером. Выдает дочь замуж. Но не хватает средств на это", - описывают персонажей киноделы.

Порадует зрителя и сочная картинка. Здесь все сделано в лучших традициях голливудских боевиков - от экшена до грамотно поставленных боевых сцен. По задумке создателей фильма, "Біздің жігіттер. Афган" станет первой кинокартиной в целой франшизе. Ее герои будут колесить по многим горячим точкам и местам сбыта запрещенных товаров.

"В сцене после титров есть "пасхалка" на следующую часть. Следующей страной съемок во франшизе планируется Республика Сомали", - отмечают авторы проекта.

Они также утверждают, фильм вызовет интерес не только жителей Казахстана, но и других стран СНГ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2083040-film-kazahskih-kinodelov-bizdin-zhigitter-afgan-pokoryaet-kinoteatry-strany/

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