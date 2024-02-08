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Комедию "Моя большая казахская семья" предложили посмотреть казахстанцам

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Постер к фильму
Постер к фильму: "Моя большая казахская семья"

Комедию с увлекательным сюжетом "Моя большая казахская семья" предложили посмотреть казахстанцам. Картину уже выложили на YouTube передает корреспондент NUR.KZ.

"Моя большая казахская семья" - комедия о межнациональной дружбе. Согласно сюжету, родители мечтают выдать дочку за казаха, но она влюблена в другого.

Манарбек – глава большой и дружной семьи. Он вырастил четверых детей: сына и трех красавиц-дочерей. Но одно не радует пожилого родителя: уже трое отпрысков выбрали в спутники жизни не казахов! Сын женат на армянке, две дочери замужем за русским и корейцем.

Последней надеждой на сохранение родных обычаев и культуры остается младшая дочка Булбул, которую Манарбек мечтает выдать замуж за казаха. Но у судьбы и любви свои законы.

Продюсерская компания Tiger Films уже отсняла 37 полнометражных фильмов. По количеству фильмов доля Tiger Films на 2023-й год составляет 33%, по кассовым сборам – 28%. Параллельно с премьерами компания продолжает производство новых картин.

Так, недавно закончились съемки хоррор драмы "Кадет" режиссера Адильхана Ержанова, буквально через месяц начнется производство еще двух фильмов от режиссеров Акана Сатаева и Анвара Матжанова. В целом, в этом году продюсерская компания Tiger Films снимет более десяти кинопроектов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2059905-komediyu-moya-bolshaya-kazahskaya-semya-predlozhili-posmotret-kazahstantsam/

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