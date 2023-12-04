Сериал "Шабашники" о работниках Антикора сняли в Казахстане

Сериал "Шабашники" о сотрудниках Агентства РК по противодействию коррупции сняли в Казахстане. Сюжет основан на реальных документах, предоставленных Антикором, сообщает astanatv.kz.

Сериал "Шабашники" рассказывает о буднях сотрудников Агентства по противодействию коррупции, которые расследуют сложные дела.

Их задачей также является полное искоренение коррупции в стране, поэтому они работают над предотвращением нарушений.

Сюжет основан на реальных событиях. Документы были предоставлены съемочной команде напрямую из Антикора.

Каждая серия — это отдельное приключение героев, в котором они расследуют новое преступление, раскрывают и предотвращают факты коррупции.

Создатели отмечают, что хотели показать на экране примеры проявления таких ценностей, как верность службе, дружба, любовь к своему делу, а также продемонстрировать, насколько изощренным может быть предательство.

Сериал идет по будням в 17:15 на экранах телеканале Astana TV.