Сериал "Шабашники" о работниках Антикора сняли в Казахстане
Опубликовано:
Сериал "Шабашники" о сотрудниках Агентства РК по противодействию коррупции сняли в Казахстане. Сюжет основан на реальных документах, предоставленных Антикором, сообщает astanatv.kz.
Сериал "Шабашники" рассказывает о буднях сотрудников Агентства по противодействию коррупции, которые расследуют сложные дела.
Их задачей также является полное искоренение коррупции в стране, поэтому они работают над предотвращением нарушений.
Сюжет основан на реальных событиях. Документы были предоставлены съемочной команде напрямую из Антикора.
Каждая серия — это отдельное приключение героев, в котором они расследуют новое преступление, раскрывают и предотвращают факты коррупции.
Создатели отмечают, что хотели показать на экране примеры проявления таких ценностей, как верность службе, дружба, любовь к своему делу, а также продемонстрировать, насколько изощренным может быть предательство.
Сериал идет по будням в 17:15 на экранах телеканале Astana TV.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2049066-serial-shabashniki-o-rabotnikah-antikora-snyali-v-kazahstane/