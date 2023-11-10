Телесериал "Бесплатный адвокат" смогут увидеть казахстанцы уже в ближайший понедельник. Премьера состоится на телеканала AstanaTV, передает NUR.KZ.

Это история адвоката, которого государство предоставляет подсудимым бесплатно. Главный герой безалаберно относится к своим прямым обязанностям.

Каждая серия - новое дело Амира, которое он с позором проваливает. На его счету - 150 дел и ни одного выигранного. Единственное, что он умеет - "нечестным путем зарабатывать честные деньги". Час Х наступает, когда на скамье подсудимых оказывается его сын.

Посыл данного проекта в том, что не важно, какой ты человек, важно то, что всегда можно исправиться, встать на путь истины.

Автором идеи выступил известный актер Рустем Омаров.

Премьера картины состоится 13 ноября в 17:15 на телеканале AstanaTV.