Досуг

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Телесериал "Бесплатный адвокат" смогут увидеть казахстанцы уже в ближайший понедельник

Опубликовано:

Постер к фильму "Бесплатный адвокат"
Постер к фильму: "Бесплатный адвокат"

Телесериал "Бесплатный адвокат" смогут увидеть казахстанцы уже в ближайший понедельник. Премьера состоится на телеканала AstanaTV, передает NUR.KZ.

Это история адвоката, которого государство предоставляет подсудимым бесплатно. Главный герой безалаберно относится к своим прямым обязанностям.

Каждая серия - новое дело Амира, которое он с позором проваливает. На его счету - 150 дел и ни одного выигранного. Единственное, что он умеет - "нечестным путем зарабатывать честные деньги". Час Х наступает, когда на скамье подсудимых оказывается его сын.

Посыл данного проекта в том, что не важно, какой ты человек, важно то, что всегда можно исправиться, встать на путь истины.

Автором идеи выступил известный актер Рустем Омаров.

Премьера картины состоится 13 ноября в 17:15 на телеканале AstanaTV.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2045156-teleserial-besplatnyy-advokat-smogut-uvidet-kazahstantsy-uzhe-v-blizhayshiy-ponedelnik/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.