Телесериал "Бесплатный адвокат" смогут увидеть казахстанцы уже в ближайший понедельник
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Телесериал "Бесплатный адвокат" смогут увидеть казахстанцы уже в ближайший понедельник. Премьера состоится на телеканала AstanaTV, передает NUR.KZ.
Это история адвоката, которого государство предоставляет подсудимым бесплатно. Главный герой безалаберно относится к своим прямым обязанностям.
Каждая серия - новое дело Амира, которое он с позором проваливает. На его счету - 150 дел и ни одного выигранного. Единственное, что он умеет - "нечестным путем зарабатывать честные деньги". Час Х наступает, когда на скамье подсудимых оказывается его сын.
Посыл данного проекта в том, что не важно, какой ты человек, важно то, что всегда можно исправиться, встать на путь истины.
Автором идеи выступил известный актер Рустем Омаров.
Премьера картины состоится 13 ноября в 17:15 на телеканале AstanaTV.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2045156-teleserial-besplatnyy-advokat-smogut-uvidet-kazahstantsy-uzhe-v-blizhayshiy-ponedelnik/