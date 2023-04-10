Казахстанская продукция может появиться на Netflix, заявил глава МИОР

Netflix. Иллюстративное фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

Глава МИОР РК Дархан Кыдырали встретился с представителем Netflix и заявил, что на платформе может появиться казахстанская продукция. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сегодня министр информации и общественного развития Казахстана Дархан Кыдырали встретился с директором по взаимодействию с правительствами регионов Европы, Ближнего Востока и Африки компании Netflix Александром Лонгом.

Он отметил, что во время встречи обсуждались вопросы создания совместных проектов – стороны обменялись мнениями.

"В целом, учитывая огромный потенциал компании, выразил заинтересованность в налаживании партнерских отношений. В дальнейшем мы намерены размещать казахстанскую продукцию на платформе Netflix", – заявил министр.

По его словам, он рассказал Александру Лонгу о производстве отечественных сериалов, качество и уровень которых за последние годы значительно выросли.

"Как известно, сейчас спрос на сериалы и отечественный контент, снятый в нашей стране, растет, и, более того, начинает продаваться в страны ближнего и дальнего зарубежья. Со стороны министерства мы продолжим работу по продвижению наших сериалов на международный уровень", – добавил Кыдырали.

Встреча представителей МИОР РК и Netflix. Фото: facebook.com/darhan.hidirali

Отметим, что Netflix — это стриминговый сервис по подписке, который позволяет смотреть фильмы и сериалы на подключенном к интернету устройстве. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

При этом, как пишет New York Magazine, генеральный директор Рид Хастингс и технический предприниматель Марк Рэндольф создали Netflix в 1997 году, в следующем году запустили сервис доставки DVD по почте.

При этом с 2007 года сервис предлагает потоковое вещание. Позже компания начала создавать и оригинальный контент.

Отмечается, что сейчас Netflix не тратит миллионы на создание так называемых пилотных (пробных) эпизодов шоу. Вместо этого почти каждый проект, который они покупают, приобретается с намерением сразу перейти сразу к выпуску.

Кроме того, Netflix внедрил идею "запойного выпуска" – то есть, они сразу выпускают полные сезоны шоу, а не по одному эпизоду в неделю, как это было принято на телевидении раньше.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2016225-kazahstanskaya-produktsiya-mozhet-poyavitsya-na-netflix-zayavil-glava-mior/