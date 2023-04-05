Bloomberg: Warner Bros. ведет переговоры с Роулинг о новом сериале по "Гарри Поттеру"

Джоан Роулинг. Фото: Samir Hussein/WireImage

Warner Bros. Discovery близка к сделке по созданию нового сериала, основанного на серии книг о Гарри Поттере. Генеральный директор этой компании Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс пытаются договориться с автором книг Джоан Роулинг о создании нового сериала, передает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Каждый сезон сериала будет основан на одной из книг Роулинг, сообщили источники Bloomberg. Warner Bros. Discovery надеется, что сериал станет новым хитом. Гендиректор Warner Bros. Дэвид Заслав и глава HBO Кейси Блойс в настоящее время пытаются прийти к соглашению с автором книг, однако сделка еще не завершена.

Сериал позволит зрителям глубже погрузиться в историю, созданную Роулинг, ведь каждая из книг насчитывает практически по 500 страниц. Ранее Warner Bros. экранизировала каждую из книг в виде двухчасового фильма. Кульминацией этой кинофраншизы стала экранизация последней книги "Гарри Поттер и Дары смерти" в двух частях. Теперь компания хочет заработать еще больше, создав новый продукт, основанный на самой продаваемой серии книг всех времен.

Компания отказалась от комментариев, однако источники сообщают, что Джоан Роулинг станет активным участником съемочного процесса и будет следить за тем, чтобы сериал соответствовал оригинальной истории.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/2015364-bloomberg-warner-bros-vedet-peregovory-s-rouling-o-novom-seriale-po-garri-potteru/