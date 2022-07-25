Marvel сообщила дату выхода двух новых частей "Мстителей"

Иллюстративное фото: marvel.com

Глава киностудии Marvel Кевин Файги сообщил на Comic Con, что выход фильмов "Мстители: Династия Канга" и "Мстители: Секретные войны" состоится в 2025 году, передает Deadline.

Отмечается, что эти две картины завершат шестую фазу кинематографической вселенной. Премьера фильма "Мстители: Династия Канга" состоится 2 мая 2025 года. Картину "Мстители: Секретные войны" зрители увидят 7 ноября 2025 года.

Пока не известно, кто станет режиссером этих частей "Мстителей", а также кому достанутся главные роли.

Кроме того, студия Marvel приступила к перезагрузке "Фантастической четверки". Фильм должен выйти 8 ноября 2024 года.

Ранее стало известно, что HBO снимет сиквел сериала "Игра престолов" про Джона Сноу. Главную роль вновь сыграет актер Кит Харингтон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/movies/1980028-marvel-soobschila-datu-vyhoda-dvuh-novyh-chastey-mstiteley/