Белый хлеб и мечеть с драконами: уникальное наследие древнего города Анау

В Туркменистане стартовал цикл мероприятий по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, передает ТАСС.

Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в ноябре 2022 года объявила город Анау культурной столицей тюркского мира. Как писала тогда официальная туркменская пресса, на решение повлияли археологические находки, показывающие, что туркменский народ обладает древнейшими и богатейшими историей и культурой. Анау принял этот статус от азербайджанского города Шуша. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

"Очевидно, что продолжающиеся исследования древнего города Анау дают очень важные сведения о богатой истории и культуре этих земель. Конечно, Анау неслучайно был объявлен культурной столицей. История Анау, как установили археологи, начинается с эпохи энеолита (переходный период от каменного века к бронзовому, ок. 4000–2000 годов до н.э. - прим. ТАСС). Эта область является одним из древнейших центров ранней земледельческой культуры. Эта область вызывала интерес ученых и археологов с конца XIX - начала XX веков", - сказал президент Международной тюркской академии Шахин Мустафаев, выступая на международной научной конференции "Древняя культура Анау".

После публикации в США в 1908 году материалов экспедиции Пампелли холмы Анау получили мировую известность, став главным источником для изучения древних земледельческих культур Южного Туркменистана, которые с тех пор стали называться анаускими.

"Самое главное, что они здесь нашли, это обугленные зерна пшеницы на дне одного из керамических сосудов. Собственно, с чего и пошла вся история Анау. Когда в лаборатории посмотрели на их структуру, поняли, что это та самая белая пшеница, которую в то время еще земледельцы не во всех регионах мира умели выращивать. Здесь люди в то время уже ели белый хлеб", - объясняет специалист по истории культуры Средней Азии, профессор, историк архитектуры Руслан Мурадов.

В настоящее время те самые зерна хранятся в Национальном музее "Ак бугдай" ("Белая пшеница"), который расположен в центре города Анау.

А в нескольких километрах от холмов Анау расположено большое средневековое городище площадью более 7 га. Исследователи, говорит историк, склонны отождествлять его с парфянским станом Гатар.

"Во время монгольского нашествия крепость была разрушена, однако жизнь здесь вскоре возобновилась, так как имеется значительное число находок XIII-XIV веков. Новый подъем произошел при Тимуридах, но от этого времени осталась лишь подземная сардоба (хранилище для воды) XV века с круглым резервуаром диаметром 6,5 м, а на юго-восточном гребне былой стены, недалеко от центральных ворот, - руины мечети перед могилой шейха Сейит Джамал ад-Дина", - рассказывает Мурадов.

Эта мечеть также была прозвана "Дом красоты" за ее красивое убранство и архитектуру. В частности, на ее главном фасаде были изображены два симметричных дракона, чего не встречается в архитектуре Центральной Азии. Мечеть была построена в период с 1446 по 1457 год, когда этой землей управлял тимуридский наместник Абу-л-Касим Бабур Бахадурхан.

И городище, и руины мечети являются местом паломничества.

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