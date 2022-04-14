Почему в Турции пьют чай из особых стаканов

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Турция - страна любителей чая. Здесь в течение дня все литрами пьют этот ароматный напиток. Для местных жителей это стало традицией и привычкой. TikTok-блогер рассказала, почему в стране пьют чай из особой посуды.

Практически невозможно побывать в Турции и не привыкнуть ежедневно пить чай.

Для местных жителей - это любимый горячий напиток. Его пьют здесь всегда и везде - на работе, в ресторане, на скамейке в парке, в ожидании поезда, автобуса или самолета. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

В любом кафе есть специальная должность - чайджи. Этот человек отвечает за то, чтобы у всех посетителей на столе был чай.

Пьют его из специальных маленьких стеклянных стаканчиков, имеющих посередине небольшое сужение. Называют посуду бардак или армуд.

Блогер пояснила, что есть две версии, почему у стаканов такая необычная форма.

"Версия первая. Говорят, что такая форма дольше удерживает чай горячим. А вторая версия - по форме армуд напоминает тюльпан, а этот цветок - символ Османской империи и Турции", - отметила девушка.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1964899-pochemu-v-turtsii-pyut-chay-iz-osobyh-stakanov/