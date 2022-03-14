Необычный музей, который из-за бананов попал в Книгу рекордов Гиннеса

Фото: instagram.com/paolasamoa

В Калифорнии (США) есть необычное место - самый огромный в мире музей бананов, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. Его основал Кен Баннистер.

В 1972 году Кен Баннистер организовал международный банановый клуб (International Banana Club), который собирал любую интересную и необычную информацию, связанную с этими желтыми плодами.

В итоге появилась большая коллекция оригинальных экспонатов, которая послужила основой для открытия в 1975 году Международного музея бананов (International Banana Museum).

Cегодня в коллекции 17 000 экземпляров: бананы надувные, керамические, пластиковые, на рекламных плакатах и открытках; телефоны, ручки и мебель в виде бананов; старинные фотографии с банановых плантаций Ямайки и Коста-Рики; есть даже ретро-пластинки с песнями о бананах.

В 1999 году необычный музей попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он стал самым большим музеем, посвященным одному плоду.

Позже Кен Баннистер продал свои экспонаты. Сегодня владельцем Международного музея бананов является покупатель по имени Фред Гарбатт.

Музей находится в местечке под названием Мекка на берегу соленого озера Солтон-Си в Калифорнии.

Сюда приезжают туристы, чтобы сфотографироваться на фоне гигантского памятника банану, выпить банановых коктейлей или съесть банановое мороженое.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1959920-neobychnyy-muzey-kotoryy-iz-za-bananov-popal-v-knigu-rekordov-ginnesa/