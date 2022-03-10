Зачем в Нидерландах строят дома прямо в воде

Фото: со страницы instagram.com/vdwvm

Недалеко от Амстердама построили целую деревню на реке. Жители готовились к возведению поселения около 10 лет и назвали себя "устойчивое плавучее сообщество". Почему было принято решение соорудить дома прямо в воде, рассказал канал TOUR2GO.

Schoonschip - "водная деревня" в Нидерландах. Здесь дома построены на сваях, вбитых в дно реки. Подобное архитектурное решение позволяет жителям противостоять наводнениям.

Дело в том, что дома поднимаются вместе с водой, поэтому их никогда не затопляет. Идея заключается в том, что постройки крепятся к сваям не капитально, а словно поплавки. Поэтому они могут подниматься вверх или опускаться вниз.

Здания, как правило, в 2-3 этажа. Они стоят на воде группами, чтобы можно было использовать один причал на нескольких хозяев.

Выглядит это как общая деревянная дорога, от которой отходят "тропинки" ко входу каждого строения. Причалы сделаны по той же схеме, что и дома.

Деревня Schoonschip появилась в 2021 году, хотя задумались над ее созданием за 10 лет до этого. Сегодня здесь 46 домов, в которых проживает около 100 человек.

При этом дома расположены таким образом, чтобы у всех был свой вид на открытую воду.

Поселок уже стал местной достопримечательностью, куда наведываются и туристы. Кстати, в самом Амстердаме официально насчитывается около 3 тысяч плавучих домов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1959917-zachem-v-niderlandah-stroyat-doma-pryamo-v-vode/