10 фактов про Санкт-Петербург, о которых не все знают

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Санкт-Петербург - северная столица России, которую больше 300 лет назад основал Петр Первый. Тысячи туристов приезжают сюда, чтобы окунуться в культурную жизнь, посетить всемирно известные музеи, дворцы, увидеть волшебные белые ночи, мосты и каналы. Многие с удовольствием возвращаются и всегда находят что-то новое.

Канал "Взял и поехал" приводит 10 фактов про этот удивительный город, которые не все могут знать.

1. В Санкт-Петербурге находится самый глубокий метрополитен в мире по средней глубине залегания станций. Самая глубокая станция Адмиралтейская, находящаяся в 86 метрах под землей. Глубина перегонов Невский проспект-Горьковская, Черная речка-Пионерская и Комендантский проспект-Старая деревня достигает 95-100 метров. Также питерский метрополитен считается одним из самых красивых в мире.

2. Город за более чем 300-летнюю историю сменил несколько названий: 1703 - 1914 годы - Санкт-Петербург; 1914 - 1924 - Петроград; 1924 - 1991 - Ленинград; с 1991 - Санкт-Петербург.

3. Самое старое здание здесь - деревянный домик Петра I на Петровской набережной. Его построили в один месяц с закладкой города в 1703 году. Царь перестал в нем жить с 1721 года, с этого момента строение обрело историческую ценность и было взято под охрану.

4. За всю историю город более 300 раз отражал натиски воды. Всего было три катастрофических наводнения: 10 сентября 1777 года, 7 ноября 1824 и 23 сентября 1924 года.

5. Многие улицы расположены на месте бывших рек и каналов, которые были засыпаны. Например, Лиговский проспект и улица Циолковского.

6. История Чижика-Пыжика. Рядом с этим популярным памятником в доме №6 по набережной реки Фонтанки до 1918 года располагалось Императорское училище правоведения. Его студенты носили особые мундиры зеленого цвета с желтыми петлицами и обшлагами. За свою "птичью" расцветку их в шутку дразнили чижиками-пыжиками. Именно в их честь и поставили этот миниатюрный памятник.

7. Самые древние "жители" города - это сфинксы на набережной Невы перед Академией художеств. Они датируются XIV веком до н.э. и были найдены при раскопках храма фараона Аменхотепа III в Фивах и перевезены в Санкт-Петербург в 1832 году.

8. Премия World Travel Awards. Санкт-Петербург стал обладателем ежегодной международной премии в области туризма World Travel Awards 2020 в номинации "Всемирное лидирующее культурное направление", обойдя такие города как Париж, Лондон, Рим, Венеция, Нью-Йорк и другие. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

9. Санкт-Петербург занимает 5 место среди самых шумных городов мира. Рейтинг составляла Всемирная организация здравоохранения. Возглавили его Нью-Йорк, Токио и Нагасаки. По оценкам экспертов, жители этих городов ежедневно испытывают давление на уши, превышающее 70-80 децибел. Средний уровень шума в северной столице России равен 60 децибел.

10. Исаакиевский собор является самым крупным собором в России и четвертым по величине в мире.

Высота здания - 101,5 метра, длина - 111,3 метра, ширина - 97,6 метра. Наружный диаметр купола - 25,8 метра. Постройку окружают 112 колонн. Здание вмещает в себя около 14 000 посетителей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1956422-10-faktov-pro-sankt-peterburg-o-kotoryh-ne-vse-znayut/