Как выглядит и что известно об одной из самых красивых мечетей в ОАЭ

Фото: instagram.com/sheikhzayed.mosque

Объединенные Арабские Эмираты - сказочная страна, где среди песков бесконечной пустыни в небо взлетают небоскребы из стекла и металла, а незыблемые традиции гармонично переплетаются с ультрасовременной архитектурой и инфраструктурой. Сегодня расскажем об одной из самых красивых мечетей, названной в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна, скончавшегося в 2004 году.

Мечеть шейха Зайда - одна из шести самых больших мечетей в мире. Расположена она в Абу-Даби. Названа в честь шейха Зайда ибн Султана ан-Нахайяна - основателя и первого президента ОАЭ, похороненного рядом. Ее официально открыли в месяц Рамазан в 2007 году.

Мечеть шейха Зайда, наряду с мечетью Джумейра в Дубае, стала исключением из общих правил - в нее пускают всех желающих, а не только мусульман. При этом вход и экскурсии бесплатные. Недорогие авиабилеты ищите на Aviata.kz.

Ее высота составляет 107 метров, а площадь - 12 гектаров. Она способна одновременно вместить 40 тысяч человек.

Здание построено из мрамора, привезенного из Китая, Греции и Италии. Внутренний двор выложен белыми и цветными камнями, образующими прекрасные картины.

По четырем углам мечети стоят четыре минарета, которые возвышаются на 100 с лишним метров. Внешний ряд главного здания покрывают 82 купола.

Здесь разостлали самый большой в мире ковер, изготовленный по рисунку иранского художника Али Халики.

В залах подвешено семь люстр производства Германии, украшенных сусальным золотом и кристаллами Сваровски.

Главная люстра мечети оставалась самой большой в мире до июня 2010 года, когда в соседнем Катаре была установлена еще более крупная люстра. Тем не менее, она остается самой большой в мире люстрой, которая находится в мечети.

На ее территории расположены бассейны и фонтаны, в которых отражается величественное здание.

Галереи насчитывают более 1000 колонн, выполненных в итальянской технике XVI века и украшенных рисунками из драгоценных камней.

Посещение возможно в дневное и вечернее время. При солнечном свете особенно ярко отливает белый цвет, а в сумерках таинственную атмосферу из сказки создает подсветка стен.

Сооружение очень красивое. Но для посетителей действуют определенные правила. Женщины должны быть в специальных накидках, закрывающих все части тела и покрывающих голову. Их выдают на входе. Мужчинам рекомендовано приходить в брюках и рубашках с длинными рукавами.

В мечети разрешена съемка, кроме могилы шейха Зайда. Впечатляющие кадры и воспоминания останутся с туристами на долгое время.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1956062-kak-vyglyadit-i-chto-izvestno-ob-odnoy-iz-samyh-krasivyh-mechetey-v-oae/