Здание-гриб с дырявой крышей: необычное место появилось в Будапеште

Фото: instagram.com/goooodofficial

В городском парке столицы Венгрии открылся необычный музей - Дом венгерской музыки с "дырявой" крышей и прозрачными стенами. Внутри здания расположена мультимедийная библиотека, лектории, концертные залы, галереи. Построили сооружение по проекту японского архитектора Су Фудзимото, передает РИА Новости.

"Задача была захватывающей: предстояло не только создать здание, но и внести в него ощущение парка", - отмечает автор.

Уникальная крыша сверху напоминает дырявую шляпку гриба. Отверстия (а их там около ста) предназначены не только для декора. Они созданы специально для деревьев, а также играют роль световых колодцев. Поэтому солнечные лучи проникают вплоть до самого нижнего этажа.

Еще одной особенностью проекта является стеклянная стена, позволяющая чувствовать единение с природой. Она состоит из 94 теплоизоляционных панелей, высота которых достигает 12 метров.

Этажей в музее три. На цокольном располагаются постоянные и временные экспозиции.

На первом этаже - два зала. В маленьком планируют проводить лектории и перформансы, в большом - концерты.

На крыше находится архив и мультимедийная библиотека.

Под землей работают 120 тепловых насосов, которые обеспечивают возобновляемую геотермическую энергию. Здание было тщательно продумано с точки зрения экологии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1955007-zdanie-grib-s-dyryavoy-kryshey-neobychnoe-mesto-poyavilos-v-budapeshte/