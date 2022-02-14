Как живут в городе, где всегда пасмурно

Торсхавн. Фото: instagram.com/silke_bur

Жители Торсхавна видят солнечный свет примерно два с половиной часа в день, а за год - всего 841 час. Вечный полумрак связан с особенностями расположения города.

Торсхавн - столица Фарерских островов, которые являются автономией в составе Дании. Название города дословно означает "гавань Тора", то есть бога грозы, пишет "Рамблер".

Здесь царит субарктический климат с незначительными колебаниями температур, а небо в основном плотно затянуто облаками, поэтому город чаще всего находится в полумраке. Однако люди в этой местности живут с X века.

Горожане давно научились справляться с недостатком солнечного света. Они красят стены домов и лодки в яркие цвета и щедро освещают улицы фонарями.

Туристической достопримечательностью является Тинганес - небольшой полуостров с домиками, покрытыми традиционными для скандинавов торфяными крышами. Возраст самого старинного из них - 500 лет.

Еще путешественники любят бывать в местном соборе, в самом высоком здании на островах - Западной церкви, культурном центре - Доме севера, крепости Скансин XVI века, которую построили для защиты от пиратов.

Также туристы приезжают сюда на популярный джазовый фестиваль. Недорогие авиабилеты в любую страну мира ищите на Aviata.kz.

Добраться до Торсхавна можно на пароме из Дании, Норвегии, Исландии и Шотландии. Недавно на Фарерских островах построили дорожную развязку на дне океана. Перекресток входит в систему тоннелей, соединяющих острова Эстурой и Стреймой, где и расположен Торсхавн.

Местные жители преимущественно занимаются ловлей рыбы и китобойным промыслом.

Горожане доверяют друг другу, поэтому машины и дома не запирают, а потерянный кошелек обязательно вернут владельцу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/leisure/interesting-facts/1954794-kak-zhivut-v-gorode-gde-vsegda-pasmurno/